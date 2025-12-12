腹痛暈眩竟是「沉默殺手」！51歲婦罹罕見卵巢癌 腫瘤破裂出血達2400CC

記者潘靚緯／台中報導

腹部疼痛、頭暈噁心等看似尋常的身體不適，卻可能隱藏致命危機。一名51歲婦人日前因下腹痛及暈眩到醫院掛急診，經急診團隊迅速鑑別診斷，透過電腦斷層、抽血等檢查，發現患者腹腔大量內出血，甚至有顆直徑超過10公分的腫瘤，緊急動手術切除後將腫瘤送往化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

長安醫院婦產科魏沛秝醫師表示，透過微創腹腔鏡手術，發現患者的右側卵巢扭轉合併破裂出血，引流出多達2400毫升的內出血，幾乎是人體總血量的一半，緊接著切除破裂出血卵巢的腫瘤，成功穩住患者的生命徵象。後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。

魏沛秝醫師指出，「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬於低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛。部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。

從單純的腹痛暈眩，竟檢查出卵巢扭轉、內出血，最終確診罕見卵巢癌，病程的轉折變化相當大。魏沛秝醫師強調，相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，因此極難早期發現，死亡率亦高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。

魏沛秝醫師提醒，目前卵巢癌的成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌的高風險因子。建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。

