腹痛暈眩竟是「沉默殺手」！51歲婦險喪命 竟是超罕見卵巢癌破裂
〔記者許國楨／台中報導〕腹部疼痛、頭暈噁心是常見身體不適，但看似尋常症狀背後，卻可能隱藏致命危機，台中一位51歲婦人近日因上述症狀到長安醫院急診，經迅速鑑別診斷透過電腦斷層、抽血等檢查，發現患者腹腔大量內出血，並有直徑超過10公分腫瘤，緊急手術切除後送化驗，竟是極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。
長安醫院婦產科醫師魏沛秝表示，當天微創腹腔鏡手術發現患者右側卵巢扭轉合併破裂出血，先是引流幾乎人體總血量一半，高達2400cc內出血，緊接著切除破裂出血的卵巢腫瘤，成功穩住生命徵象，後續病理報告證實，該腫瘤為發生率十萬分之四、極為罕見的「卵巢成年型粒層細胞瘤」。
而「卵巢成年型粒層細胞瘤」屬低度惡性腫瘤，生長緩慢，早期症狀不明顯，多數患者可能僅有輕微腹脹、腹痛，部分患者會出現荷爾蒙相關症狀，如經血過多、停經後出血等。
從單純腹痛暈眩到發現卵巢扭轉，最終確診罕見卵巢癌，曲折轉變提醒女性生殖器官疾病的複雜與多變性，相對子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效篩檢工具，加上初期沒有明顯症狀，極難早期發現，死亡率亦高於子宮頸癌，因此被稱為「婦女的沉默殺手」。
魏沛秝提醒，目前卵巢癌成因機轉不明，但統計上發現「乳癌與卵巢癌家族史」、「初經過早或停經過晚」「未曾生育」或「曾接受荷爾蒙療法」是卵巢癌高風險因子，建議每年定期接受骨盆腔內診與陰道超音波檢查，才能早期發現，早期治療。
更多自由時報報導
健康網》余天驚曝「割除攝護腺」 醫警：骨骼疼痛、腰背疼痛要小心
硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零
健康網》急診醫師告誡 飛機上千萬不要做的2件事
不是錯覺！國6速限100 這支照相桿時速101就喀擦
其他人也在看
賴佩霞女婿「先天性心臟病」逝！醫：「1類人」風險高6倍
賴佩霞11月30日舉辦首場個人演唱會，未料隔天得知，小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病病逝，賴佩霞也立即飛美，陪伴小女兒度過艱難時刻。醫師表示，先天性心臟病的發生約每千個出生新生兒中就有6~10個，病因至今不明，第一胎患有先天性心臟病時，第二胎先天性心臟病的機會增至2~6倍。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 3
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
家屬捨不得放手！85歲爺「插管＋氣切」延命半年仍離世…重症醫：非單純「救不救」，決策前先問3件事
在傳統觀念中，常有人認為「一旦做氣切就完了」、「氣切要一輩子躺病床」、「氣切＝無效治療」…但事實真是如此嗎？事實上，氣切只是「額外打開一個呼吸通道」，並不會改變患者原本的病情，也不是讓人長期臥床的原因。真正決定患者能否康復的，是原本的疾病嚴重度與復原能力，而不是氣切本身。那麼面對家人需要「氣切」，我們該如何抉擇？幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 1
77歲余天罹攝護腺癌「全切」！余祥銓當心機率增2倍 醫示警4症狀快就醫
77歲余天許久未在螢光幕前表演，證實罹患攝護腺癌，已完成攝護腺切除手術，也有定期去檢查是否有癌細胞。他在錄影現場自嘲：「我今罵沒路用（台語）！所以亞萍超放心的。」亞洲大學附屬醫院指出，若父親、兄弟罹患攝護腺癌，罹患攝護腺癌的機率為2倍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
「肩膀痛半年」竟確診肺癌末期 醫警告癮君子要小心
一名60歲退休水電師傅右肩疼痛半年，誤以為是職業病造成的五十肩，自行貼痠痛貼布、做復健都沒改善，直到右手臂明顯無力、連拿水杯都困難，加上開始咳嗽才到大醫院檢查，結果發現肺部頂端有腫瘤，已侵犯神經和肋骨，確診肺癌第四期。國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師指出，肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤長在這個位置會壓迫神經，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
他「血尿」2個月竟癌症晚期！醫嘆已擴散：輸精管骨盆腔都是癌細胞
一名年約40歲的男性金融業上班族，因反覆無痛性血尿持續兩至三個月，原本懷疑自己是攝護腺肥大導致排尿不順，至泌尿科就診後才發現攝護腺開口處竟長出一團外觀如「珊瑚礁」般的腫瘤。經檢查確診為攝護腺的泌尿上皮癌，且已擴散至輸精管與骨盆腔淋巴結，為第三至第四期晚期癌症。醫師提醒，無痛性血尿是泌尿道疾病中最需要警覺的徵兆之一，切勿輕忽。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
戒碳水、戒飲料血糖仍達糖尿病程度 原來問題出在這一鍋
神經內科醫師林邵臻近日分享看診案例，一名血糖控制良好的患者，明明戒掉了飲料、碳水，也沒吃水果，糖化血色素（HbA1c）怯從6.2％上升到7.2％，數值已達糖尿病程度。直到患者坦承，最近滷了一鍋牛肉吃了很多天，林邵臻這才有了頭緒，提醒滷汁及滷製肉類再高溫加熱下，都會產生致癌物，呼籲大家吃的時候要適量。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 3
24歲女胸部2週暴增一罩杯！竟是9公分巨瘤 手術時才知已懷孕
24歲陳小姐去年初摸到右側乳房有硬塊，2週內腫塊快速長大一個罩杯，從E變成F罩杯，就醫檢查是長了9公分大的乳房葉狀瘤，為良性腫瘤，但腫瘤特性會快速變大，切除右乳後，準備進行自體皮瓣重建乳房，意外發現懷孕，在懷孕8周時在婦產科監測母胎狀況下，完成重建手術，之後也順利產下兒子，成為自信的快樂媽媽，今天與自由時報 ・ 16 小時前 ・ 1
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 19 小時前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
糖尿病前期、正式糖尿病差別在哪？空腹血糖與糖化血色素解析
正常情況下，人體的胰臟會釋放胰島素，促使血液中的葡萄糖進入細胞來供應人體所需的能量；萬一胰島素分泌不足或身體無法有效運用，就會造成血糖過高，一旦被確診了罹患糖尿病，需要終生與它為伍！ 怎樣才稱為糖尿病？內分泌暨新陳代謝科游能俊醫師指出，診斷糖尿病的檢查項目包括：空腹血糖、糖化血色素（Glycated Hemoglobin，簡稱HbA1c或A1C）。空腹血糖在100 mg／dL以下才是正常的，100～125 mg／dL稱為糖尿病前期，達到126 mg／dL則診斷為糖尿病。此外，正常的糖化血色素應該小於5.7%，5.7%～6.4%已經是糖尿病前期，若超過6.5%（含6.5%），就可診斷為糖尿病。 為什麼訂在糖化血色素6.5%、空腹血糖126mg／dL才叫做糖尿病呢？游能俊進一步說明，在糖尿病前期，身體的病變現象已在緩步上升，但經由臨床的數據發現，當空腹血糖達到126mg／dL、糖化血色素達到6.5﹪之後，器官病變的現象便快速上升。醫學上使用這種人為的劃分法，所以，糖尿病不是用症狀診斷，而是用檢測數據診斷，民眾對於警惕有沒有糖尿病、血糖代謝正不正常這件事，要更加注意。 糖尿病可分為４種常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
沒吃甜食、沒喝飲料「糖尿病卻變嚴重」 醫生揪出「隱形殺手」破案
一名糖尿病患者之前血糖一直控制得很好，但是日前回診的時候，醫生卻發現他的糖化血色素從6.2上升到7.2，低密度脂蛋白上升到120。他說自己完全沒吃甜食，也沒喝手搖飲料，不知道為什麼檢查結果會這樣，醫生憑藉豐富的診療經驗，一下子就抓出了害他糖尿病變嚴重的「隱形殺手」，也提醒民眾要多加留意。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
抓到滿身傷還治不好？醫揭「異位性皮膚炎關鍵解方」重拾生活品質
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】65 歲林先生多年飽受異位性皮膚炎折磨，全身丘疹、結節性癢疹反覆發作，皮膚乾裂潰爛、癢到無法入眠，長期抓到遍體傷痕。輾轉多間醫療院所仍無法穩定控制，最終至台北慈濟醫院就診。經皮膚科廖澤源醫師評估傳統治療已難以改善，林先生亦符合健保給付標靶藥物資格，提出申請並獲批准。治療後搔癢與病灶出現改善，目前僅需定期回診維持療效。 過敏體質常合併 延誤治療恐影響生活 異位性皮膚炎屬過敏性濕疹，四分之一患者成年後才發病。台灣盛行率約1.28%，近三成屬中重度，成人患者常在頭頸處反覆出現皮疹與強烈搔癢。廖澤源醫師指出，疾病與免疫失衡有關，患者常合併過敏性鼻炎、氣喘、過敏性結膜炎等問題。長期發炎與搔抓不只影響外觀、睡眠、人際與工作，還可能造成感染，甚至引發憂鬱，因此不可輕忽。 輕重度治療有別 標靶藥針對關鍵發炎通路 輕度患者多可用保濕、外用類固醇或免疫調節劑搭配生活調整來控制症狀。中重度病人若病灶範圍大或反覆惡化，醫師常會合併口服藥物或照光治療。若已連續接受至少兩種傳統免疫抑制劑與照光仍效果不佳，且嚴重影響日常生活，即可在專業評估下採用標靶藥物。此類藥物能阻斷異位性皮膚炎的重健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗大學生租屋處一氧化碳中毒！半夜頭暈機警打119救回5命
[Newtalk新聞] 苗栗市今日凌晨發生一氧化碳中毒事件，5名同租一層樓3個房間的大學生緊急送醫，其中3人一度昏迷，所幸接受高壓氧治療後，都已脫離險境，但身體狀況將持續追蹤觀察。 苗栗市大千綜合醫院指出，5名大學生就讀聯合大學，年約21、22歲，4男1女合租一層公寓同住，其中2人的房間因比較靠近陽台瓦斯熱水器，凌晨時分先後出現頭暈及短暫昏倒現象，隨後意識到可能是一氧化碳中毒，趕緊通知其他室友，發現其中1名室內無對外窗的室友已昏倒在房間，立即撥打119送往醫院急救。 5名學生被送往大千綜合醫院，急診診斷為一氧化碳中毒，經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。大千綜合醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。 大千綜合醫院提醒，學生在外租屋很常見，租房時一定要特別留意瓦斯熱水器安裝的地點及管路的安全性。近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 5
睡覺鼾聲變大竟是「癌症3期」！46歲婦險失聲 醫驚病灶大如「鴿子蛋」
只是打呼變大聲，健檢竟發現罹癌。46歲的黃小姐在健檢時，發現咽喉部出現光滑腫塊，初期就診被認定為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，但並無其他症狀，因此延宕至一年半後，發現腫塊逐漸變大，就醫轉診至林口長庚醫院，醫師檢查發現是罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，大小如同「鴿子蛋」，為晚期喉癌。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1