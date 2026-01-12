腹痛月餘 罕見腫瘤引發腸套疊

王女腹部疼痛與胃痛1個多月，就醫診斷因腫瘤引發嚴重腸套疊，澄清醫院外科醫師王志浩表示，如不及時處理，恐危及生命。 （記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

45歲王姓上班族1個多月來飽受腹部疼痛與胃痛困擾，疼痛指數劇烈飆升至5分（10級最痛）才勉強就醫，澄清醫院診斷出小腸套疊「如望遠鏡」，並在腸套疊深處，發現小腸黏膜下層1顆3公分罕見的Vanek腫瘤，外科醫師王志浩說，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔。

王女從去年底開始，腹部與胃部持續有明顯的腹部飽脹感，多次至住家附近診所，並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆未改善，直到疼痛指數劇烈飆升，痛到直不起身，還會嘔吐及腹瀉，緊急前往澄清醫院平等院區就診。

澄清醫院腸胃科醫師黃一修表示，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現標靶徵象為「腸套疊」徵兆，立即啟動跨科會診，將王女轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。

澄清醫院平等院區一般外科醫師王志浩為患者施行手術時發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而元凶是一個位於小腸黏膜下層、大小約3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩指出，檢體顯示腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。雖然罕見且屬良性，因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。

王志浩表示，成人腸套疊與幼兒不同，約有9成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。而Vanek腫瘤因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

黃一修提醒大眾，若出現長達1個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。