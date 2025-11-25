腹痛查出「黑色長方體」？竟是他30年前吞下的打火機... 外殼腐蝕還能點燃

男子因30年前酒後打賭吞下打火機，直到近期腹痛才意外揭露。（左為示意圖/pexels、翻攝自微博/四川觀察）

太離譜！四川成都一名67歲男子近日因持續腹痛就醫，檢查時醫療團隊驚見他胃裡竟藏著一個被胃酸腐蝕變黑的「長方體異物」。進一步確認後，發現這個物體是他30多年前酒後打賭吞下的打火機。這起罕見案例曝光後，引起醫界與網路熱烈討論。

腹痛1個月找不出原因 胃鏡照出「黑色異物」？

綜合中國媒體報導，這名鄧姓男子約1個月前開始出現腹脹與持續性疼痛，原以為是一般腸胃炎，但服藥後未見改善，躺著與側睡時都會加劇不適。醫師安排胃鏡檢查時，在胃部深處看到一個表面光滑、被黑色腐蝕層覆蓋的長方體，但因形狀特殊、難以固定，嘗試以異物鉗取出多次皆失敗。

打火機卡胃30年？男子回憶荒唐往事

麻醉退後，醫師詢問鄧男是否吞食過異物，他思索良久，才想起30多年前與朋友酒後起鬨的荒唐賭局。

鄧男表示，約在1991或1992年，當時與友人酒後想比誰膽子大，桌上剛好有精緻打火機，於是兩人先後將打火機直接吞下。隔天酒醒後，他以為會自然排出，這些年僅偶爾腹痛，因此未曾將兩者連結，家人也毫不知情。

醫療團隊如何把打火機取出？

確定胃內異物為打火機後，醫療團隊開始評估移除方式。因開腹手術創傷較大，醫師決定優先採用內視鏡微創處理。由於打火機外殼過於光滑、難以夾取，醫師最後採用「安全套套取法」：先將異物完整包覆，再利用內視鏡工具拖出胃部。

過程相當順利，手術成功取出長約7公分的打火機。更令人震驚的是，雖然外殼被胃酸腐蝕變黑，內部仍有殘留液體，甚至還能正常點火，讓醫護人員都驚訝不已。

醫療團隊以微創方式成功取出男子胃中滯留30年的打火機。而被胃酸腐蝕變黑的打火機仍保有結構，甚至還能正常使用。（翻攝自微博/四川觀察）

打火機為何能在胃裡存活30年？

醫師表示，常見打火機外殼使用聚丙烯或ABS塑料，具有高度耐酸性，因此能長期抵抗胃酸侵蝕。此外，打火機體積過大，無法通過胃的幽門口，使其多年來被困在胃內。

醫師也強調，吞食硬幣、磁力珠、鈕扣電池等異物在臨床並不少見，尤其兒童最為高危險族群。若誤吞異物務必立即就醫，切勿模仿吞食打火機等危險行為，因內含丁烷氣體，一旦洩漏可能造成胃部潰爛、穿孔甚至危及生命。

異物吞下去會自己排出嗎？哪些物品吞下去最危險？

醫師指出，大型、尖銳、含電池或化學物質的物品一律不能等待自然排出，應立即就醫。若是兒童誤吞，黃金時間更為重要，切勿自行觀察延誤治療。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

