腹痛、腹脹好困擾！研究曝女性更容易患「腸躁症」 1飲食法幫助緩解

過去一些研究發現，患有腸躁症（IBS）族群以女性遠多於男性，時常出現腹痛、腹脹和消化不良等症狀，又以生理期作用特別明顯；如今最新研究證實了此一現象，主要受到「荷爾蒙」影響，建議可透過低腹敏飲食（Low FODMAP diet）避免腸胃不適。

根據《Mirror》報導，加州大學舊金山分校（UCSF）研究人員發現，雌激素會激活結腸中一些神經，這些神經會引發疼痛，使女性腸道更加敏感；研究人員以老鼠作為實驗，在雄性鼠中注射與雌性鼠相同雌激素劑量時，牠們的腸道疼痛敏感隨之增加，最終與雌性鼠疼痛水平相當。

研究團隊將此結果發表於學術期刊《Science》中，當中進一步指出，腸道有一個複雜的疼痛感知系統，其中在類腸嗜鉻細胞（EC細胞）中發現雌激素受體，能夠將疼痛訊號從腸道傳遞到脊髓，又雌激素受體聚集在結腸下段以及L細胞的不同類型的細胞中。

當雌激素與L細胞結合後，會觸發腸道激素PYY及Olfr78 ，而隨著受體的增加，脂肪酸的敏感性增強，腸道就會變得不適；研究人員發現，透過低腹敏飲食，包括減少攝取容易在腸道發酵產生氣體和水分的短鏈碳水化合物（FODMAPs），可抑制腸道激素激活，進而減少疼痛訊號。雖然男性也有相同的細胞神經，但研究人員表示，由於男性雌激素水平較低，相對不活躍。



