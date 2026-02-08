腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！

醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。

一名患者因腹痛被送至急診，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹探查時發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。（圖／資料照）

臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享這起病例，一名患者因腹痛冒冷汗被送至急診，經電腦斷層檢查懷疑為缺血性腸道疾病，也就是俗稱的腸中風，但送醫後短短2小時血壓驟降，緊急剖腹探查時發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。

廣告 廣告

該名醫師表示，患者到院時因肚子痛到冒冷汗，雖然抽血結果還好，但疼痛持續，因此安排電腦斷層檢查。檢查結果懷疑是缺血性腸道疾病後，立即會診外科。然而患者抵達急診約2小時後血壓開始下降，醫療團隊緊急放置中心靜脈導管並使用升壓藥物，外科也馬上安排剖腹探查手術。

病患被送進開刀房後隨即心跳停止，雖經急救恢復心跳，但剖腹後發現腸道已全部壞死。由於無法進行腸道切除手術，外科醫師只能將腹部關閉，患者於隔日往生。

醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。 （圖／Photo AC）

這名急診醫師無奈透露，「很怕家屬要提告，很怕他們說為什麼沒有及早找出病因去開刀？搞不好及早開刀病患就不會死了」。他進一步指出，許多危急疾病如急診醫師人人聞之色變的心肌炎、腦部靜脈血栓等，在初期階段往往無法立即確診，必須等待一段時間讓疾病全貌逐漸展現，才能做出正確診斷。

該醫師感嘆，許多診所或門診醫師感覺有危險的病患，就會轉介至急診，但病人來到急診時臉上不會標示「我是心肌炎」或「我是腸中風」。他坦言，自己常常有上班是在走鋼索的感覺，凸顯急診醫師在第一線診斷時面臨的巨大壓力與挑戰。

延伸閱讀

WBC/南韓最強混血陣容仍輸中華隊 大聯盟記者看好台灣晉級

威力彩飆11.5億！3星座偏財運起飛 吸金大發財

美方施壓軍購？ 蘇一峰：綠營為何沒對美製武器遲交下通牒