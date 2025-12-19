腹痛、雙腿水腫別輕忽 55歲移工確診全身性惡性淋巴瘤





【NOW健康 吳思奕／台中報導】一名在台灣工作的55歲外籍女性移工，前些日子因連續1週出現左下腹疼痛及雙腿水腫的情形，在陪同雇主到醫院就醫的空檔，也順道至婦產科門診求助。在長安醫院婦產科醫師吳佩玲的詳細問診與檢查後，發現病情恐非單純的婦科問題，遂安排進一步檢查，最終確診為全身性惡性淋巴瘤，並即時轉介醫學中心，由血液腫瘤科接手，爭取治療時間。



超音波發現骨盆腔腫塊 淋巴結腫大壓迫血管致雙腿水腫



吳佩玲表示，個案在就診時主訴左下腹持續疼痛，且伴隨有明顯的腿部水腫。經超音波檢查後發現骨盆腔內有一個直徑超過7公分的腫塊，觸診時也察覺到患者腹部嚴重脹氣且硬實，鼠蹊部淋巴結亦明顯腫大，遂立即安排腫瘤標記檢測及電腦斷層檢查，以釐清病因。

廣告 廣告



檢查結果證實了醫師的判斷，個案在腹股溝、腹主動脈旁、腸繫膜等處多處都有淋巴結嚴重腫大的情形，這些腫大的淋巴結壓迫到血管，導致雙腿水腫。此外，肺部、脾臟和子宮頸旁也發現有異常病灶，高度懷疑是惡性淋巴瘤，遂將個案轉診至醫學中心血液腫瘤科接受進一步評估與治療。



淋巴結腫大與不明原因腹痛、水腫 應及早就醫評估



個案在轉至醫學中心後接受了穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」。 吳佩玲指出，B細胞惡性淋巴瘤是淋巴癌中最常見的一種，由於淋巴組織遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，因此時常同時侵犯多個器官與淋巴結區域，這也解釋了個案為何會在多個器官和淋巴區域出現病灶。



「早期發現、早期治療」雖是老生常談，但卻是癌症治療最核心的關鍵。上述個案起初的症狀僅是腹痛與腿部水腫，容易被當成一般婦科或靜脈問題而延誤診治。吳佩玲提醒，如果出現持續性的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行評估與診斷，避免錯失黃金治療期。



# 首圖來源／長安醫院



更多NOW健康報導

▸認識多發性骨髓瘤！醫：早期發現早期治療 長期存活新希望

▸乾癬非單純皮膚病恐釀關節變形 早期介入治療精準穩控