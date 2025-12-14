腹背痛到睡不好！婦半年爆瘦10公斤 醫直上胰臟內視鏡超音波「找到癌王」

七旬婦這半年來腹痛、背痛，食慾變小又爆瘦，又驗出糖尿病，確診胰臟癌。示意圖，取自Pexels



胰臟癌患者被診斷出時常常已是晚期，是醫界公認的沉默癌王，禾馨醫院胃腸肝膽科醫師林相宏近日分享，一名70歲女性患者發現近半年常發生腹脹，食量也變小，睡覺時也常發生腹痛到彎腰的狀況，爆瘦10公斤，就醫進行胰臟內視鏡超音波檢查，赫見胰臟腫瘤超過4公分，且已淋巴轉移、血管侵犯。

林相宏近日在臉書粉專指出，一名70歲女性最近半年來，吃東西腹部容易脹，食量越來越小，後期不僅想吐，近三個月還嚴重影響睡眠，除了肚子痛，後背也不舒服，需彎腰才能入睡，導致睡眠品質變得很差，短短半年就瘦了10公斤。

林相宏指出，婦人曾在醫學中心照腸胃鏡、腹部超音波，前者發現胃食道逆流和幽門桿菌，後者照兩次都說沒問題，另外抽血發現嚴重糖尿病，只是患者配合吃藥檢查，換了3個醫師狀況一直沒有改善，後來找到自己求診，直接對準胰臟做檢查，透過內視鏡超音波立刻找到「胰臟癌超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移」，判斷為第三期，目前先透過化療讓腫瘤變小。

至於為何腹部超音波照兩次都未檢出？林相宏解釋，胰臟在身體最深處，前方有胃腸道空氣遮擋，腹部超音波很難看清除胰臟全貌，根據研究，超音波看不清楚胰臟的機率高達92.4%，「沒錯，胰臟的頭部和尾部，非常容易因為肋骨和腸氣阻擋而看不見，反過來說，真的已經用其他檢查知道有早期的胰臟癌了，回頭再用超音波找，還是有超過5成找不到腫瘤。」

為何胰臟內視鏡超音波可以解決上述問題？林相宏表示，胰臟超音波是直接深入胃部，緊貼著胰臟表面掃描，排除空氣、皮下脂肪等干擾，「連最小0.5公分的胰臟癌都能看的清楚，甚至超越磁振造影和斷層掃描的準確度。」

林相宏很遺憾延遲找到胰臟癌的憾事一直不斷重演，呼籲民眾警覺腹痛吃胃藥不會好，若發現食慾越來越差、糖尿病等症狀，一定要想到胰臟出問題，做進一步檢查。

