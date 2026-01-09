腹脹噁心不是腸胃炎！醫一聽「3個字」急檢查 確診心肌梗塞住進ICU

急診科醫師白永嘉近日分享案例指出，一名病患腸胃不適原以為只是腸胃炎，因講出關鍵「3個字」被即時發現罹患心肌梗塞；示意圖。（Pixabay／Image by Pexels）

急診第一線的細微判斷，往往攸關病人生死。急診科醫師白永嘉近日分享案例指出，一名病患腸胃不適原以為只是腸胃炎，因講出關鍵「3個字」被即時發現罹患心肌梗塞，接受緊急治療並等待轉入加護病房。

急診科醫師白永嘉在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文表示，近期急診病患中，眩暈、流感、消化道出血與心肌梗塞案例明顯增加。他分享，一名學弟看診時遇到一位病人表示腹脹噁心頭暈到「快暈倒」，因為「快暈倒」這3個字，學弟提高警覺，進一步安排心血管相關抽血檢查。

檢查結果顯示，該名病患確認是「心肌梗塞（NSTEMI）」，病人原先以為是單純的腸胃炎，只需打針、拿藥即可返家，最後卻需在急診接受緊急治療，並等待轉入加護病房。

白永嘉指出，台灣民眾能在高醫療水準的環境中接受即時診斷與治療很幸福，「在世界上其他任何國家，都不容易這麼快被診斷被治療」，也呼籲社會大眾能更加珍惜並體諒每一位醫療人員的付出。他也感嘆，即使行醫已進入第28年，急診工作仍需步步為營。

