腹脹噁心掛急診⋯醫師聽他說「快暈倒」轉送ICU：竟是心肌梗塞！
急診科醫師白永嘉分享驚險案例，一名患者因腹脹、噁心掛急診，原以為是腸胃炎，沒想到醫師因患者虛弱地說出「快暈倒」三個字，機警加做心血管檢查，竟揪出致命的心肌梗塞，患者當場得緊急治療並住進加護病房。
白永嘉在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》發文指出，學弟診治一名主述腹脹、噁心，且頭暈到快暈倒的患者。相當有警覺性的學弟，就因聽見患者說出「快暈倒」三個字，直覺病情不單純。
檢查結果確認是「心肌梗塞（NSTEMI）」，白永嘉透露，該名患者原本以為只是腸胃炎，想說打個針、拿藥就好，結果「居然要在急診緊急治療等ICU」。學弟立刻加做心血管的抽血指數檢查，結果出爐讓人捏把冷汗。
白永嘉提到，最近掛急診的患者中，不僅眩暈、流感、消化道出血的案例多，就連心肌梗塞也很多。他有感而發地說，急診生涯邁入第28年，「還是要小心步步為營啊！」
白永嘉也提到，台灣人很幸福，能生活在擁有如此高醫療水準的環境，相信這位患者若在其他國家，「都不容易這麼快被診斷被治療」，也希望大家能多珍惜並體諒每一位醫療夥伴。
延伸閱讀
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
影/陸商務部「組合拳」痛擊日本！張延廷驚呼：出手有點晚了
台南選戰最新民調 謝龍介分析：召回藍營再搶些淺綠票就能贏！
其他人也在看
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 3
怒批無照廠商代刀爆料太扯 中榮醫護：難道大家都瞎了？
週刊報導，台中榮總神經外科3名醫師被爆料疑似讓未具醫師資格的醫材廠商進入手術室內代刀手術，對此，有熟知內情的醫護指出，神經外科部長即將在本月退休，將有新人接任，懷疑是人事鬥爭，而且廠商明明是協助醫師做器械故障排除，卻抹黑在執刀，手術室那麼多人，「難道大家眼睛瞎了」、「報導爆料實在非常扯！」自由時報 ・ 1 天前 ・ 37
卡神楊蕙如打瘦瘦針63→46kg！ 分享5重點突破停滯期
楊蕙如透過施打減重藥物猛健樂，搭配5項生活飲食習慣調整，在約8個月期間成功從63公斤減至46公斤。台灣肥胖醫學會理事長林文元提醒，瘦瘦針應作為長期治療選項並須搭配行為調整，且需注意肌少症風險，呼籲民眾切勿自行購買使用。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 27
20多歲男胸部有青春痘！擠破竟長「大蜈蚣」
[NOWnews今日新聞]一名20多歲的男性胸部長了一顆青春痘，不小心擠破後，原以為只是輕微外傷，傷口卻遲遲無法癒合，持續增生到10多公分、寬4、5公分的疤痕，有如一條「大蜈蚣」，且有發癢、疼痛感。經...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 4
眼皮「這1變化」恐是心肌梗塞前兆！醫示警 很多人以為只是老了
許多民眾對外貌要求完美，當眼皮出現淡黃色的小斑塊時，第一反應往往是求助醫美雷射。然而，振興醫院心臟內科專家示警，這些看似影響美觀的「黃色瘤」（Xanthelasma），其實是身體脂質代謝異常的「求救訊號」。如果只處理表皮而不控制內在血脂，不僅極易復發，更可能忽略了潛藏在血管裡的致命危機。 醫美治標不治本 關鍵在「血脂」 黃色瘤通常出現在單側或雙側眼皮，呈現柔軟、微凸的黃色斑塊。其成因是血液中的膽固醇（特別是低密度脂蛋白 LDL）過高，滲透至皮膚真皮層所形成的脂肪堆積。醫師指出，若僅透過二氧化碳雷射或手術切除，而不調整血脂，復發率極高。這就像是牆壁漏水導致油漆剝落，如果不修好水管，只重新粉刷，問題很快會再次出現。 先內科檢查 後醫美修飾 針對出現黃色瘤的人，專業的治療流程應為： ．首要步驟： 進行全套心血管檢查，包含血脂（總膽固醇、LDL、HDL）、血糖、血壓，並評估動脈硬化風險。．核心治療： 透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管（減少飽和脂肪、增加膳食纖維）。．外觀美化： 待血脂數值穩定後，再諮詢皮膚科或醫美醫師進行局部處理，以達到最佳且長久的美容效果。 「真正的面相，是藏在血管常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 1
研究揭露：血脂升高的元凶不是雞蛋而是「它」！3招降壞膽固醇
高血脂要少吃蛋還是少吃油？復健科醫師王思恒指出，許多人誤解蛋是血脂升高的元凶，但最新研究顯示，影響血液中壞膽固醇（LDL-C）升高的主要原因，並非雞蛋，而是飲食中的飽和脂肪。 最新研究揭露：血脂健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 2
吃完火鍋少做1件事！30多歲男「當場倒地」無心跳
天氣冷颼颼，不少民眾愛吃火鍋保暖身子。不過醫師提醒，室內室外溫差大，民眾吃完火鍋後建議先做好保暖措施再離開店內，一名30幾歲男子就因為寒流期間吃鍋又喝酒，吃飽後立刻踏出店外，當場心肌梗塞倒地。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
眼皮冒「1類斑塊」=膽固醇狂飆！醫示警：大增心肌梗塞風險
臉上若出現斑塊，許多人會選擇做醫美，但當心斑塊可能是健康警訊。振興醫院指出，眼皮出現淡黃色小斑塊時，代表血液中的膽固醇過高，若不調整生活作息，復發率極高，增加心血管疾病風險，建議透過醫師評估，服用降血脂藥物並配合飲食控管。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
卡到陰？台中女童看黑字變綠字、白牆冒彩光「頭暈半年」 醫揪罕病作祟
一名9歲女童近半年來在上課時出現異常視覺狀況，原本黑色的文字會突然變成綠色，看著白色地板或牆面時，眼前竟浮現如同熱像儀般的彩色殘影。這些畫面一開始僅維持數秒，後來延長至數分鐘，甚至伴隨頭暈不適，影響上課專注力與學習狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘
台中一名52歲陳姓男子，年輕時喜歡跟朋友喝酒聊天，一次可以喝下6瓶啤酒，後因身體健康因素已戒酒4年。不料去年6月，陳男因劇烈腹痛休克送醫，經診治發現，竟是胰臟炎合併十二指腸穿孔，引發急性腹膜炎，致死率超過40％，情況一度危急。幸好經醫護團隊多次手術、努力清創後，陳男病情終於穩定，他也趁今天（7日）生日，許下願望「要健康出院回家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
這種咖啡要少喝！超過50萬人研究發現：增7倍黃斑部病變風險
近期一項發表於《Food Science & Nutrition》研究顯示，習慣飲用即溶咖啡者罹患乾性黃斑部病變的風險可能增加近7倍。研究者推論，可能與即溶咖啡製程中產生的丙烯醯胺或糖化終產物健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
罹糖尿病+腎臟病 她什麼都不敢吃「餓掉5公斤」！醫一招救回
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 60歲的黃女士，十年前被診斷出糖尿病後，便努力控制飲食、減少甜食，希望維持血糖穩定，但近期追蹤卻發現腎功能指數下降，十分擔心會走向洗腎，上網搜尋飲食資訊後，看到「低蛋白、低鉀、低磷」等原則，越看越焦慮，許多食物不敢吃，卻又不知道可以吃什麼，擔心得睡不著，短短幾個月體重減少五公斤，直到醫師建議採用「211 TOP餐盤」...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台灣洗腎密度全球最高！醫推「211餐盤」延緩腎病惡化
60歲的黃女士罹患糖尿病十年，近期發現腎功能下降，許多食物不敢吃，短短幾個月體重減少五公斤。台北慈濟醫院王奕淳醫師建議採用「211 TOP餐盤」飲食模式，數月後血糖與腎功能逐漸穩定。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
冷氣團來急診連三天爆就醫潮！ 集中「三類病人」人數攀升
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 天氣轉冷，彰基醫學中心急診主任邱俊杰今（9）日指出，急診病患量明顯增加，光是1月6日至8日，急診病患人數就在多個方面呈現上升趨勢，以高血壓族群及其併發症患者為最主要的族群，以及因高血壓疾病所引發的併發症，例如頭暈、心血管疾病和中風等，另外消化道出血患者，亦有明顯的增加。 邱俊杰強調，民眾在天冷時，特別應注意以下健康控...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
才跪30秒就痛！41歲女膝蓋無法跪 醫警告「這樣走路」膝蓋提前報廢
每天走路的步數往往高達好幾千步，走路這個動作雖然看起來簡單，但如果長期用錯誤姿勢走路，可能對身體造成慢性傷害。一名41歲的陳小姐因長期走路姿勢不正確，導致膝蓋與足底不舒服，每次只要一跪下，30秒後就出健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
難怪一直變胖！9種你以為沒問題的「健康食品」糖分高到驚人 低脂優格中了
「低脂」、「天然」、「高蛋白」、「補充能量」——這些聽起來健康的標示，真的代表對身體比較好嗎？近期一項調查發現，部分標榜健康的袋裝嬰幼兒食品，竟然含有超過 1 歲幼童每日建議攝取量的糖分，引發各界關注。這也讓人開始反思：我們每天吃進肚子的「健康食品」，究竟藏了多少看不見的糖？ 你每天吃的糖 可能早就超標了 專家指出，現代人攝取過量糖分的來源，往往不是甜點，而是那些被誤認為健康的加工食品。以英國為例，營養統計顯示，一般民眾每日熱量中約有 9-12.5% 來自遊離糖，幾乎是官方建議上限（5%）的兩倍。問題在於，這些糖並非全來自蛋糕或糖果，而是潛藏在我們「以為沒問題」的食物裡。 實際上砂糖含量很高的「健康食品」9種食物 以下就是營養專家點名的 9 種「看起來健康，其實糖分驚人」的食品。 1、低脂優格「低脂」並不等於「低糖」。為了彌補脂肪減少後的口感，許多低脂優格會額外添加糖分，尤其是水果口味。有些產品的含糖量，甚至比原味希臘優格高出2倍以上。 2、米餅、爆米花看起來清爽、低脂，但若外層裹上巧克力、焦糖或優格，糖分立刻飆升。有些單片米餅的含糖量，已接近每日建議攝取量的三分之一。 3、能量棒、蛋常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
天冷鬧「胃病」比夏天多4倍 醫曝四大原因你中了嗎？
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 冬天比較容易鬧「胃病」嗎？答案是肯定的。基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘強調，大約在40年前就有歐洲醫學論文指出消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多可到4倍。背後原因，除了天冷引發的生理反應，還包括抽煙、喝酒和重口味飲食增加，提醒民眾留意。 韓國2021年也發表大規模回溯分析報告，研究針對2012...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧
卡神楊蕙如打瘦瘦針從63減至46 公開5招激瘦技巧EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 4
中國附醫驚傳精神科醫師涉性騷！3名女病患指控 中市府回應了
即時中心／林韋慈報導台中市知名中國醫藥大學附設醫院驚傳性騷擾事件。據了解，該院身心科一名醫師在門診及居家治療時，疑似對不只一名女患者進行性騷擾，包括擁抱等不當身體接觸，至少有3名患者提出指控。台中市社會局證實已受理相關案件，衛生局也表示已啟動調查。民視 ・ 23 小時前 ・ 2
膽固醇過高的飲食關鍵：哪些該吃、哪些要少？ft程涵宇營養師
膽固醇管理不只是短期調整，而需長期養成飲食與生活習慣的健康模式；透過均衡飲食、充足膳食纖維攝取、控制飽和脂肪攝入，再加上規律運動，都是控制膽固醇的關鍵。 https://apple.co/4pzqY0n https://bit.ly/3NiNdtO https://bit.ly/4qKyfvd https://bit.ly/3NafEu0 https://bit.ly/3YvC5MM （圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·吃對油反而能降膽固醇！醫揭「血管最愛的油」 煮飯常用這1種油恐害中風 ·愈減重膽固醇愈高？醫揪「飲食最大陷阱」 很多人都吃太多常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發表留言