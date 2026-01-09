腹脹噁心掛急診⋯醫師聽他說「快暈倒」轉送ICU：竟是心肌梗塞！

急診科醫師白永嘉分享驚險案例，一名患者因腹脹、噁心掛急診，原以為是腸胃炎，沒想到醫師因患者虛弱地說出「快暈倒」三個字，機警加做心血管檢查，竟揪出致命的心肌梗塞，患者當場得緊急治療並住進加護病房。

白永嘉在粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》發文指出，學弟診治一名主述腹脹、噁心，且頭暈到快暈倒的患者。相當有警覺性的學弟，就因聽見患者說出「快暈倒」三個字，直覺病情不單純。

檢查結果確認是「心肌梗塞（NSTEMI）」，白永嘉透露，該名患者原本以為只是腸胃炎，想說打個針、拿藥就好，結果「居然要在急診緊急治療等ICU」。學弟立刻加做心血管的抽血指數檢查，結果出爐讓人捏把冷汗。

白永嘉提到，最近掛急診的患者中，不僅眩暈、流感、消化道出血的案例多，就連心肌梗塞也很多。他有感而發地說，急診生涯邁入第28年，「還是要小心步步為營啊！」

白永嘉也提到，台灣人很幸福，能生活在擁有如此高醫療水準的環境，相信這位患者若在其他國家，「都不容易這麼快被診斷被治療」，也希望大家能多珍惜並體諒每一位醫療夥伴。

