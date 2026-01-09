腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU

醫師分享案例，一名患者腹脹、頭暈噁心，就醫後被診斷出罹患心肌梗塞。（圖／報系資料照）

很多人腸胃不適會以為是腸胃炎，不過急診科醫師白永嘉近日分享一起案例，一名患者因腹脹、噁心就醫看診，沒想到患者說了「快暈倒」，醫師就多做了心血管的抽血指數檢查，結果竟發現患者罹患心肌梗塞，需要緊急治療並住進加護病房觀察。

醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯示，該名患者確診為致命的「心肌梗塞（NSTEMI）」。

白永嘉表示，該名患者原本以為只是腸胃炎，只要打針、拿藥就好，沒想到卻要在急診接受緊急治療、住進加護病房觀察。對此，白永嘉感嘆，自己急診生涯已邁入第28年，仍提醒自己必須小心地看待每一個症狀。

白永嘉也說「台灣人很幸福，可以生活在這樣醫療水準的環境」，相信這位患者若是在其他國家，不一定能這麼快就被診斷治療，呼籲民眾多珍惜醫療資源，並體諒第一線醫護人員的付出。

