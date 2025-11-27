腹脹血便以為是痔瘡 48歲男腫瘤佔據大腸2/3

（中央社記者曾以寧台北27日電）工作忙碌的48歲林姓男子時常感到腹脹不適，偶爾出現血便，以為只是消化不良與痔瘡出血，過2、3個月才在健康檢查時發現，大腸內有腫瘤大到佔據腸道2/3，後續確診大腸癌。

開業診所肝膽腸胃科梁程超透過新聞稿表示，林姓男子因沒有慢性病，也無大腸癌家族史，加上平時不抽菸、不喝酒，只是飲食偏好紅肉，因此一直以為只是一般的腸胃消化不良或是腸胃炎，血便也覺得只是痔瘡出血。直到症狀時間越拖越久，才接受無痛腸胃內視鏡檢查。

梁程超指出，檢查影像顯示，患者的大腸內有一顆大型腫瘤，已經佔據腸道約2/3，進一步病理檢查確診為大腸癌。

梁程超指出，大腸癌已連續多年位居台灣癌症發生率前段班，且近年有愈來愈年輕化的趨勢。臨床上不少4、50歲的上班族與工程師族群，因久坐、外食多、少蔬果、紅肉攝取多，加上缺乏定期檢查，容易忽略早期警訊。

梁程超提醒，大腸癌初期症狀常不明顯，但如出現排便習慣改變、腹脹、血便、體重莫名下降、排便變細等症狀，持續超過3週，就應盡速就醫檢查。

梁程超並呼籲，年過45歲的民眾，尤其是長期外食、喜歡吃燒烤或紅肉、生活壓力大且久坐的族群，應定期接受大腸癌篩檢，包括糞便潛血檢查與必要時的腸胃鏡檢查。年末期間聚會多，難免大吃大喝造成消化不順，這時千萬別輕忽了長時間的消化小毛病，都可能是大腸癌發出的警訊。（編輯：管中維）1141127