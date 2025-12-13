腹脹、肚子變大？卵巢癌初期超會偽裝 醫曝「3徵兆」一看就知道不對勁
很多女性對卵巢癌不太了解，卻不知道它可能默默威脅健康。卵巢癌初期症狀不太明顯，常常被當成一般腸胃問題，等發現時通常已經到了晚期。因此，了解卵巢癌的早期警訊、高風險因素和檢查方式，對提高存活機會非常重要。
卵巢癌是什麼？
新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師指出，卵巢癌（Ovarian cancer）是指卵巢細胞異常增生，形成惡性腫瘤的疾病，可能影響女性的生育功能和健康。由於卵巢位於骨盆腔內，早期症狀不明顯，常在發展到較晚期時才被發現。這種癌症多見於更年期後的女性，但年輕女性也有可能罹患。定期婦科檢查有助於早期發現，提高治療成功率。
卵巢癌原因是什麼？
卵巢癌的確切原因尚未完全明確，但研究顯示與年齡增長、遺傳基因、荷爾蒙變化及生活習慣等因素有關，特別是更年期後的女性、家族中曾有人罹患卵巢癌或乳癌的族群，風險會較高。某些生活型態，例如肥胖、長期高脂飲食，可能也會增加發病機率。
．年齡增長：年齡是卵巢癌的主要風險因素之一，50歲以上的女性罹患機率明顯增加。
．家族病史：若家族中有卵巢癌、乳癌或大腸癌病史，罹患卵巢癌的風險會提高。
．基因突變：BRCA1或BRCA2基因突變的女性，罹患卵巢癌的機率比一般人更高。
卵巢癌初期症狀？
卵巢癌在早期通常沒有明顯的症狀，但有些人可能會出現腹脹、下腹悶痛、食慾變差或頻尿等不適感，容易讓人誤以為是消化不良或腸胃問題。由於症狀不具特異性，往往容易被忽略，因此若出現這些不適且持續不緩解，應及早就醫檢查。
．腹脹感明顯：感覺腹部腫脹、悶脹，甚至肚子變大，但體重卻沒有增加。
．消化不良或食慾不振：容易脹氣、吃一點東西就覺得飽，或明顯食慾下降。
．頻尿或解便習慣改變：尿頻、急尿，或排便頻率變多、排便型態改變等狀況。
卵巢癌能自我檢測嗎？
卵巢癌早期症狀不明顯，僅憑自我檢測較難發現。但若發現持續腹脹、下腹悶痛、食慾變差或解便習慣改變等不適，應儘早就醫檢查。醫師可透過骨盆腔超音波、CA-125腫瘤指數檢測或影像檢查來評估是否有異常情況，定期健康檢查是提早發現卵巢癌的最佳方法。
卵巢癌存活率？卵巢癌復發率？
卵巢癌的存活率與病情的發現時機息息相關。若在第一期時發現，5年存活率可達90％以上；若發現時已是第三或第四期，存活率則會大幅下降至30％以下。由於卵巢癌早期症狀不明顯，經常在晚期才確診，因此定期健康檢查對於提升存活率非常重要。
而卵巢癌第三期或第四期的患者，復發機率可能超過70％，即使是早期患者，仍有一定風險，而復發通常發生在治療後的2年內，因此這段時間的密切追蹤相當重要。定期回診、監測腫瘤指數及影像檢查，有助於及早發現並控制復發情況。維持健康生活習慣及依照醫囑治療，也有助於降低復發風險。
卵巢癌治療方式？
卵巢癌的治療通常以手術為主，目的是切除腫瘤及受影響的組織，手術後多數患者需接受化療，以消滅殘存的癌細胞。對於特定類型或復發的卵巢癌，可能會搭配標靶治療或放射線治療來提高療效，治療方式會依病情、年齡及整體健康狀況調整，醫師會根據個人情況制定最合適的治療計劃。
卵巢癌不化療可以嗎？
卵巢癌患者並非都一定要化療，若腫瘤發現得早、範圍小且沒有擴散，有些情況下僅透過手術就能達到良好的治療效果。不過，大多數卵巢癌患者仍需化療來消滅殘留的癌細胞，降低復發風險。是否接受化療應由醫師評估病況後決定，建議患者與醫師充分溝通，選擇最適合自己的治療方式。
