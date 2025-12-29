腹脹一週未排便 大腸打結險喪命

喜慶活動中常見有造型氣球被扭轉變形成各種有趣形狀，但人體腸道若像「氣球打結」般扭轉，後果卻可能十分危險；高雄市立民生醫院近日收治一名七旬長輩，因腹脹、腹痛持續惡化且長達一週未排便，經就醫檢查發現為「乙狀大腸扭轉合併腸壞死」，所幸醫療團隊緊急手術處置，成功挽回患者生命。

接獲這起案例的民生醫院大腸直腸外科主任王心泰表示，乙狀大腸位於左下腹，形狀彎曲如英文字母S或中文「乙」字，是大腸最易發生扭轉的位置，約七成的大腸扭轉病例都發生於此部位，常見於七十歲以上男性、長期便秘、安養機構住民、或具有神經系統疾病等族群，因結構或蠕動異常，發生腸道扭轉的風險更高。

王心泰主任指出，這名長輩平時便秘嚴重，兩個月前剛因急性心肌梗塞接受心導管手術與多支支架置放，起初以為自己只是便秘「老毛病」，直到腹痛腹脹愈加明顯才由家屬緊急送醫；手術中發現其乙狀大腸異常過長，因扭轉造成腸道阻塞與缺血壞死，若再延誤恐有生命危險。

王心泰說明，典型的乙狀大腸扭轉在腹部X光上會呈現倒U型或咖啡豆狀腸氣影像，若未及時處理，腸道血流中斷會導致缺血、壞死、破裂，進而引發腹膜炎或敗血症，死亡率可高達70%；乙狀大腸扭轉初期症狀常與便秘或腸阻塞相似，容易被忽略。腸扭轉治療方式依病情而定，保守治療適用於無腹膜炎且生命徵象穩定者，以大腸鏡進行腸道復位減壓，搭配禁食、抗生素與點滴治療，不過因復發率極高，仍建議日後接受手術治療。