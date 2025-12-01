腹腔鏡微創手術 疝氣不復發
記者劉晴文∕南投報導
記者劉晴文∕南投報導
南投一名8旬老人，曾因鼠蹊部疝氣接受過3次傳統開放式手術，但疝氣問題卻反覆出現，使得晚年生活備受困擾。面對高齡與多次手術的挑戰，經微創技術，得以避開舊有疤痕組織，從腹壁後方精準修補並置入人工網膜。術後患者恢復良好，疼痛感顯著降低，且很快恢復日常活動。
疝氣，俗稱「脫腸」，是一種常見的腹壁疾病。腹腔內組織突出鼠蹊部，不僅會帶來反覆的疼痛與不適，患者更常面臨頻尿、尿急，甚至排尿不順或困難的困擾，嚴重影響日常活動、睡眠品質與工作能力。
竹山秀傳醫院微創中心主任蘇啟成指出，疝氣修補次數越多，再復發的機率會越高。尤其先前手術造成的疤痕組織與嚴重沾黏，使得2次手術難度高、創傷大，對曾多次復發的患者而言，再次手術的挑戰與風險顯著增加。
面對復發型疝氣的複雜性，近年來外科醫師多建議病人採用腹腔鏡微創手術。蘇啟成解釋，微創手術具備兩大關鍵優勢：首先，腹腔鏡手術可避開前次手術的疤痕與沾黏，從腹壁後方以更穩固、無張力的方式進行修補，有效加強腹壁強度，將復發率降至5%以下，大幅降低再次復發的風險。其次，微創技術特別適合處理雙側腹股溝疝氣或複雜的復發型疝氣患者，能夠透過相同的微小切口一次性處理多處病灶，避免了兩側傷口帶來的雙重疼痛，減少了患者的痛苦與住院時間。
蘇啟成表示，臨床經驗，還有一名50多歲男性患者，雙側鼠蹊部疝氣曾兩度接受傳統手術，均告失敗。由於雙側疝氣與多次復發的複雜性，傳統手術創傷大、恢復期長。腹腔鏡手術的優勢在此案例中透過一次手術成功解決了其雙側復發困擾，術後患者恢復迅速。
蘇啟成指出，腹腔鏡微創疝氣修補手術透過高解析影像和精準操作，能有效克服復發的難題，並具備傷口小、疼痛輕、恢復快等普遍優勢。微創技術適用於所有的病人，尤其對於工作性質較粗重或運動員患者，其快速恢復和長期穩定性更具顯著優勢。
