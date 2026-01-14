腹膜轉移癌治療成果獲國際肯定 義大癌治療醫院躍上全球醫學舞臺

▲跨科整合PIPAC、CRS、HIPEC，義大癌治療醫院展現腹膜轉移治療新進展。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】義大癌治療醫院長期深耕癌症腹膜轉移治療，透過跨科團隊整合多元治療策略，累積具代表性的臨床成果，相關經驗與研究成果持續發表於國際期刊，展現台灣在腹膜癌治療領域的專業實力與國際能見度。

院方指出，癌症腹膜轉移屬於治療難度高、病情複雜的癌症型態，需依病人整體狀況進行審慎評估與分階段治療。義大癌治療醫院由一般外科、腫瘤科、影像醫學科、麻醉科、營養及護理團隊共同合作，為病人量身規劃治療策略。臨床上，部分病人會先接受化學治療合併標靶藥物，以穩定病情並改善症狀，待腫瘤反應及身體條件允許後，再評估進階治療選項。

其中，「腹腔高壓氣霧化學治療（PIPAC）」為以腹腔鏡進行的微創治療方式，能在高壓環境下將化療藥物霧化，使藥物均勻分布於腹腔，為部分腹膜癌病人提供新的治療可能。臨床觀察顯示，接受PIPAC治療後，部分病人症狀與腫瘤控制情形獲得改善，有助於後續治療評估。

在風險與效益審慎衡量下，醫療團隊亦可進一步安排腫瘤減積手術（CRS），合併術中腹腔溫熱化學治療（HIPEC），清除可見病灶並降低腹腔內殘留腫瘤負荷。相關治療有助於延緩疾病進展，並提升部分病人的生活品質。

義大癌治療醫院表示，透過多元整合治療與全人照護模式，病人在治療過程中除病情控制外，食慾、體力及日常活動能力亦可逐步改善。未來將持續以實證醫學為基礎，深化跨專科合作，推動臨床研究與國際交流，為腹膜轉移癌病人提供更精準且個別化的治療選擇。（圖╱義大癌治療醫院提供）