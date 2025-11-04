腹膜透析對心血管衝擊較小，幫助透析腎友維持生活品質

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師。歡迎李文欽醫師接受我們的訪談。

李文欽醫師：大家好，我是李文欽醫師。

劉育志醫師：相較於血液透析，為何腹膜透析會有較好的殘餘腎功能保護？

李文欽醫師：即便是進到透析，這個殘餘腎功能對病人來說還是非常重要的，包括說他如果有殘餘腎功能的話他可能營養狀態比較好，他可能血壓的控制會比較好，對心臟血管比較好。因為血液透析就是要在短時間內達到水分還有毒素的清除，但是腹膜的功能，就很像原來正常的腎臟一樣持續的工作，所以它顯然對心血管的衝擊是比較小的。間歇式的血液透析，可能讓病人血壓變化大，變化太大的血壓會影響殘餘腎功能的流失。腹膜透析相對來說比較沒有這樣子的事情，所以久了之後它保存殘餘腎功能的功能就是這樣子凸顯出來的。

劉育志醫師：對於心血管疾病患者而言，腹膜透析是否是合適的透析方式？

李文欽醫師：對於病人的心血管問題來講，腹膜透析它有幾個好處在，第一個就是說它可能對於血壓，還有血液動力學的變化，對病人的衝擊來說，腹膜透析一定是比較小的，因為它就是透過緩慢持續的進行水分的還有溶質的一些交換，所以對病人的心血管的衝擊比較小。另一方面其實血液透析的話，一定要經由透析的廔管來穿刺才能夠執行這個動作，相對的腹膜透析是沒有這個穿刺的動作。穿刺可能會讓他造成一些血栓的併發症，或者是引起穿刺帶來的一些可能的感染。腹膜透析對於周邊血管對於心血管大概就是有這樣子的一個好處，所以對病人是衝擊比較小的。

劉育志醫師：請問腹膜透析和血液透析的死亡率有何差異？

李文欽醫師：腹膜透析對心血管的衝擊是比較小，所以可能發生心血管事件的比例也比較低，累積起來以後我們從美國的腎臟登錄系統來看的話，兩者的死亡率比起來，確實是血液透析的死亡率是比腹膜透析的死亡率要高。

劉育志醫師：對於心臟衰竭患者而言，腹膜透析也是一個優先考慮的選擇嗎？

李文欽醫師：血液透析的話，其實它對血液動力學的負擔是比較重，特別是如果我們洗腎的廔管靠近心臟的位置，大概心輸出量可以增加10%以上，這樣子無疑的又是會惡化這個心臟衰竭，所以相較之下比較溫和的這個腹膜透析，應該是心臟衰竭病人的一個比較好的一個選擇。

劉育志醫師：請問漸進式腹膜透析是否適合年長患者？

李文欽醫師：對於這些還有殘餘腎功能的，又是第五期腎臟病的老年病人來說，我想漸進式腹膜透析它提供了一個很好的選擇。我們可以搭配他的殘餘腎功能，逐漸地把透析的處方慢慢地加重，這過程中可以讓病人適應。另一方面，照顧病人的家屬也會覺得比較輕鬆。如果我們是搭配一些漸進式的透析，有時候在飲食的自由度上會高一點，漸漸的在臨床上我們也曾經有觀察到，有些人因此家庭關係變得更和諧。病人慢慢適應這個漸進式透析的話，他其實隨著時間等到真的需要足量透析的時候，他已經適應的相當好了，所以面對這個高齡化社會的來臨，尤其透析的年齡越來越高，我覺得這個漸進式的腹膜透析會是一個適當的選擇。

劉育志醫師：居家腹膜透析結合雲端科技，可以為患者帶來哪些好處？

李文欽醫師：因為醫療科技的進步，開始有這種遠端的照護系統，它是一種監測系統，包括說留置的時間、留置的量，所以我想這個一定是未來的一個趨勢。如果可以利用這種遠距照護系統的話，可以及早的來發現腹膜透析腎友的一些問題，有些是口頭指導、通知、衛教，就可以即時的來改善這些病人的狀況。如果真的已經有出問題了，其實醫護人員看見了可以及早介入，我想這一點的話對於腎友來說也是一個好處，會讓家人讓病人都覺得更安心。

劉育志醫師：請問腹膜透析如何改善患者和家屬的生活品質？

李文欽醫師：相較於血液透析的話，我們常常看到說這個病人他可能一個禮拜要去透析的院所三次，但是如果是居家透析的話，對這個慢性病的腎友有一個陪伴的作用。另外，家屬越了解這個治療，他也會越了解病人的需要，所以往往可以提供病人在傷口照護上，在透析處方上確實的執行，都有一個幫助。所以我想這個對於病人不管在醫療層面、在心理層面，他都是有很大的一個提升。

李文欽醫師：她大概79歲，一個女生，當時因為病人是很難接受要洗腎，她覺得洗腎好像是世界末日一樣，但是透過這個漸進式的腹膜透析，病人覺得說好像洗腎也不是那麼麻煩，家屬是覺得要準備食物大家一起吃，也方便了不少。病人開始接受腹膜透析之後，她的生活品質是大為增加，她跟很多周遭的人都比較有互動。不知不覺，其實這個病人已經來到84歲了。如果說我們走路不方便，可能大家會想說給他一個輔具來幫助他，這個漸進式的腹膜透析，我覺得它也是一個這樣的精神，病人的需要到哪裡我們稍微給他補一點，讓他可以很貼近正常的這樣子的生活下去。

劉育志醫師：感謝李醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰

李文欽醫師：掰掰