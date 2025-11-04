腹膜透析對心血管衝擊較小，幫助透析腎友維持生活品質
劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師。歡迎李文欽醫師接受我們的訪談。
李文欽醫師：大家好，我是李文欽醫師。
劉育志醫師：相較於血液透析，為何腹膜透析會有較好的殘餘腎功能保護？
李文欽醫師：即便是進到透析，這個殘餘腎功能對病人來說還是非常重要的，包括說他如果有殘餘腎功能的話他可能營養狀態比較好，他可能血壓的控制會比較好，對心臟血管比較好。因為血液透析就是要在短時間內達到水分還有毒素的清除，但是腹膜的功能，就很像原來正常的腎臟一樣持續的工作，所以它顯然對心血管的衝擊是比較小的。間歇式的血液透析，可能讓病人血壓變化大，變化太大的血壓會影響殘餘腎功能的流失。腹膜透析相對來說比較沒有這樣子的事情，所以久了之後它保存殘餘腎功能的功能就是這樣子凸顯出來的。
劉育志醫師：對於心血管疾病患者而言，腹膜透析是否是合適的透析方式？
李文欽醫師：對於病人的心血管問題來講，腹膜透析它有幾個好處在，第一個就是說它可能對於血壓，還有血液動力學的變化，對病人的衝擊來說，腹膜透析一定是比較小的，因為它就是透過緩慢持續的進行水分的還有溶質的一些交換，所以對病人的心血管的衝擊比較小。另一方面其實血液透析的話，一定要經由透析的廔管來穿刺才能夠執行這個動作，相對的腹膜透析是沒有這個穿刺的動作。穿刺可能會讓他造成一些血栓的併發症，或者是引起穿刺帶來的一些可能的感染。腹膜透析對於周邊血管對於心血管大概就是有這樣子的一個好處，所以對病人是衝擊比較小的。
劉育志醫師：請問腹膜透析和血液透析的死亡率有何差異？
李文欽醫師：腹膜透析對心血管的衝擊是比較小，所以可能發生心血管事件的比例也比較低，累積起來以後我們從美國的腎臟登錄系統來看的話，兩者的死亡率比起來，確實是血液透析的死亡率是比腹膜透析的死亡率要高。
劉育志醫師：對於心臟衰竭患者而言，腹膜透析也是一個優先考慮的選擇嗎？
李文欽醫師：血液透析的話，其實它對血液動力學的負擔是比較重，特別是如果我們洗腎的廔管靠近心臟的位置，大概心輸出量可以增加10%以上，這樣子無疑的又是會惡化這個心臟衰竭，所以相較之下比較溫和的這個腹膜透析，應該是心臟衰竭病人的一個比較好的一個選擇。
劉育志醫師：請問漸進式腹膜透析是否適合年長患者？
李文欽醫師：對於這些還有殘餘腎功能的，又是第五期腎臟病的老年病人來說，我想漸進式腹膜透析它提供了一個很好的選擇。我們可以搭配他的殘餘腎功能，逐漸地把透析的處方慢慢地加重，這過程中可以讓病人適應。另一方面，照顧病人的家屬也會覺得比較輕鬆。如果我們是搭配一些漸進式的透析，有時候在飲食的自由度上會高一點，漸漸的在臨床上我們也曾經有觀察到，有些人因此家庭關係變得更和諧。病人慢慢適應這個漸進式透析的話，他其實隨著時間等到真的需要足量透析的時候，他已經適應的相當好了，所以面對這個高齡化社會的來臨，尤其透析的年齡越來越高，我覺得這個漸進式的腹膜透析會是一個適當的選擇。
劉育志醫師：居家腹膜透析結合雲端科技，可以為患者帶來哪些好處？
李文欽醫師：因為醫療科技的進步，開始有這種遠端的照護系統，它是一種監測系統，包括說留置的時間、留置的量，所以我想這個一定是未來的一個趨勢。如果可以利用這種遠距照護系統的話，可以及早的來發現腹膜透析腎友的一些問題，有些是口頭指導、通知、衛教，就可以即時的來改善這些病人的狀況。如果真的已經有出問題了，其實醫護人員看見了可以及早介入，我想這一點的話對於腎友來說也是一個好處，會讓家人讓病人都覺得更安心。
劉育志醫師：請問腹膜透析如何改善患者和家屬的生活品質？
李文欽醫師：相較於血液透析的話，我們常常看到說這個病人他可能一個禮拜要去透析的院所三次，但是如果是居家透析的話，對這個慢性病的腎友有一個陪伴的作用。另外，家屬越了解這個治療，他也會越了解病人的需要，所以往往可以提供病人在傷口照護上，在透析處方上確實的執行，都有一個幫助。所以我想這個對於病人不管在醫療層面、在心理層面，他都是有很大的一個提升。
李文欽醫師：她大概79歲，一個女生，當時因為病人是很難接受要洗腎，她覺得洗腎好像是世界末日一樣，但是透過這個漸進式的腹膜透析，病人覺得說好像洗腎也不是那麼麻煩，家屬是覺得要準備食物大家一起吃，也方便了不少。病人開始接受腹膜透析之後，她的生活品質是大為增加，她跟很多周遭的人都比較有互動。不知不覺，其實這個病人已經來到84歲了。如果說我們走路不方便，可能大家會想說給他一個輔具來幫助他，這個漸進式的腹膜透析，我覺得它也是一個這樣的精神，病人的需要到哪裡我們稍微給他補一點，讓他可以很貼近正常的這樣子的生活下去。
劉育志醫師：感謝李醫師接受我們的訪談，我們下次再見，掰掰
李文欽醫師：掰掰
其他人也在看
冬味登場！「賴山嶼」麻辣燙、「台北凱達」冠軍麻油雞，「王品」旗下鍋物聯名台酒一次滿足！
主打「椒香麻辣燙，山野喝鮮湯」的「賴山嶼」，將麻辣燙提升成一種帶著山林氣息的用餐體驗。品牌二號店於11月正式插旗華泰名品城，店內以木質、竹編、植栽與石材打造出純淨自然氛圍，彷彿走入山中茶屋享用熱湯。消費者走進店內，可自由挑選食材，依重量計價，每100克59元，再...styletc ・ 1 小時前
資安院歸納前9月釣魚網站威脅指標 前10名半數為短網址
短網址服務具易讀、美觀及便利優勢，但經常遭到濫用。資安院歸納今年1至9月全球共1,500萬餘筆釣魚網站威脅指標，前10名中有過半為常見的短網址服務（如bit.ly、tinyurl.com、t.co），凸顯廣泛被用於隱匿釣魚網站，讓使用者點擊連結前難以辨識真偽。中時財經即時 ・ 13 小時前
江蕙演唱會加演 寬宏唱高歌
藝文展演主辦商寬宏藝術（6596）唱旺演唱會經濟，搶賺兩代孝親商機，3日宣布天后江蕙「無．有」演唱會將在明年2月農曆春節期間加演5場，市場估，若以單場票房5,000萬元計，江蕙安可場可望為寬宏帶進2.5億元營收。寬宏3日股價上漲6.4％、收174.5元。工商時報 ・ 4 小時前
曹佑寧被粿粿「緊抱」摀住耳朵說不出話 曝光跟三位醜聞主角真實關係
王子因介入 粿粿跟范姜的婚姻 形象一夕之間崩盤 他們三人的感情醜聞 還不斷在延燒 同為《全明星運動會》的戰友 曹佑寧出席活動 不免要被問一下這題 被逼得過程有點好笑?(威娛樂星聞 ・ 8 小時前
國道五楊高架「5車連環撞」 女駕駛「下車看」遭大客車追撞亡
國道5車連環追撞！29歲女駕駛下車查看遭大客車追撞不治，警消緊急搶救畫面曝光。事發在國道1號五楊高架南向45.3公里處，吳姓女子疑未保持安全距離追撞3車，原本無人傷亡，但在處理時又遭後方大客車追撞，吳女受困車底，送醫仍宣告不治。事故造成國道回堵長達5公里，警方呼籲發生事故應遵守「人沒事、快拍照、速移車」原則，避免釀成悲劇！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
甜妹斜槓中2／詹懷雲曾邊打工邊試鏡 「董事長」金剛仍在過斜槓生活
詹懷雲因演出《影后》爆紅，但其實他早在16歲就以電影《行動代號：孫中山》出道，但出道早不代表一路都一帆風順，就算是演員，也必須努力打工維持生活，不僅在咖啡店、西餐廳打工賺錢，也曾一邊到處試鏡，一邊去工地搬磚，他樂觀認為這樣打工的生活時間很有彈性，方便他去試...CTWANT ・ 2 小時前
LINE今起不再支援「3類用戶」 多款iPhone遭淘汰
LINE宣布，自今（4）日起將停止支援13.20.0以下版本的應用程式，用戶若無法將裝置更新至13.21.0以上，將無法再透過LINE傳訊息或通話，此次更新影響3類族群，包括仍使用iPhone 6、iPhone 6 Plus及第一代iPhone SE等舊款手機者，作業系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下的蘋果用戶，以及Android 7.1.2以下版本的手機，都被列入不支援名單，無法再登入LINE使用。中時新聞網 ・ 51 分鐘前
熊害蔓延！昨秋田縣再傳3起熊傷人案件「1人死亡」 自衛隊明起出兵
即時中心／林耿郁報導日本秋田縣熊害大爆發，已經導致3人死亡、超過50人受傷。昨（3）日再度發生三起熊襲人事件，包括一名79歲婦人在山區身亡、兩名男性疑遭熊攻擊受傷。如今縣府已經與防衛省取得共識，自衛隊明（5）日起將在秋田展開捕熊支援作業。民視 ・ 55 分鐘前
記憶力變差是大腦在求救！各大研究都推薦的防失智飲食
記憶力越來越差，不是老了，是大腦在求救！營養師薛曉晶指出，阿茲海默症被稱為「第三型糖尿病」，與腦部胰島素敏感度下降有關。研究顯示，採取正確的飲食策略不僅能預防失智，還能延緩腦部退化，推薦結合地中海與D健康2.0 ・ 55 分鐘前
小孟老師運勢／別傷感情！1星座需加強圓融和諧
生活中心／綜合報導11月4日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」需加強圓融和諧，以免吵架。民視 ・ 55 分鐘前
早餐蛋餅這樣吃！增肌減脂完美搭配 專家推薦5吃法 1作法是低卡零食
早餐愛吃蛋餅嗎？不論是餅皮軟Q或金黃酥脆的蛋餅，都各有擁護者，但蛋餅多用油煎，熱量高嗎？對於想減脂控制體重的民眾，可以用蛋餅當早餐嗎？營養師孫語霙分享5種低卡蛋餅吃法，每捲不超過450大卡，還能吃到均健康2.0 ・ 55 分鐘前
南投學子榮獲國際發明大獎 縣府肯定創新實力
【記者林玉芬/南投報導】南投高中與鯉魚國小學生團隊參加2025年印尼國際青少年發明家日競賽，在全球21國共486件參賽作品中脫穎而出，分獲金、銀牌佳績。副縣長王瑞德3日表揚並頒發獎品，肯定優異表現，縣...自立晚報 ・ 56 分鐘前
亞馬遜與OpenAI簽署380億美元算力大單，週一股價追高4%續破頂
【財訊快報／陳孟朔】OpenAI與亞馬遜(美股代碼AMZN)雲服務(AWS)簽署多年合作協議，將從AWS採購約380億美元算力資源，成為OpenAI首度與雲端基礎設施領導者的大規模合作。協議啟動階段即在美國地區投入數十萬台GPU算力，初期以輝達(美股代碼NVDA)Blackwell系列為主，並保留未來導入更多類型加速器的彈性。此一合作採分階段推進，第一階段優先動用AWS既有數據中心資源；後續亞馬遜將為OpenAI搭建更多專屬基礎設施，覆蓋訓練與推理雙場景。OpenAI同時強調，將持續與既有夥伴合作，透過多雲與多供應商策略，擴大前沿模型所需的穩定且可擴展的算力池。亞馬遜股價繼上日因財報大好飆漲9.58%後，週一再追高9.78美元或4%成了道瓊最大贏家，收在254美元連續兩天破頂，今年來漲了15.78%，市值來到2兆7153億美元。財訊快報 ・ 1 小時前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 52 分鐘前
這輩子財路注定「先苦後甘」的4生肖！屬牛早年缺乏貴人提攜，「這位」後半身財富水到渠成不愁錢
有些人天生勞碌命，年輕時明明肯拼又努力，卻總是財運不順、與好機會擦肩而過。不是遇人不淑、就是時機不對，好不容易有點積蓄又被突發狀況打回原點。命理上稱這類為財星藏、福報遲來的格局，雖然早期難見成果，但只女人我最大 ・ 55 分鐘前
濕冷升級！北台連兩天有雨 颱風「鳳凰」蓄勢待發
今（4）日東北季風持續發威，加上華南雲系移入，全台水氣偏多，北部與東部地區再度迎來濕涼天氣。中央氣象署表示，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨持續，部分地區有較大雨勢出現；中部山區、花蓮及桃竹苗也有局部短暫雨，南部則以多雲為主。北部與宜花整天氣溫僅19至25度，白天偏涼；中南部與台東白天高溫可達31度，南北溫差明顯。鏡週刊Mirror Media ・ 58 分鐘前
快檢查！這型號手機被列入「禁止攜帶上機」黑名單 多國禁入境
出門旅行手機幾乎不離身，不僅用來導航、拍照、付款，更是登機證與旅遊記錄的重要工具。但原來有部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近10年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung健康2.0 ・ 55 分鐘前
43歲存到2千萬退休，60歲才發現錢不夠用！他從民生社區搬到淡水嘆：退休開銷比想像多
原本以為是一段美好的提早退休故事，結局卻不是這樣，讓人心頭一驚。司機大哥快60歲了，以前是開公司，做國際貿易的。我笑著說：「原來是假日無聊出來跑車的老闆，您退休出來晃晃嗎？」 司機大哥說：「退休？我43歲那年就退休了。以前很忙，一年總有半年以上的時間在國外飛來飛去。我搭飛機應該超過1千次，老天保佑，沒有坐到飛機掉下來的。那時候我賺到身上有2400萬，覺得夠了，就收手了，也沒有繼續工作。」Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 20 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前