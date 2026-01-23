腹語藝人進校宣導寒假防詐

教育局安排腹語藝人巡迴各校，宣導寒假防詐的重要性。（記者翁順利攝）

記者翁順利／台南報導

校園寒假自二十四日展開，學生自由瀏覽網路的機率激增，市府教育局為加強學生對健康使用網路及防範詐騙，邀請腹語街頭藝人小強老師，本月七日至二十三日，走訪安平國小等十六所學校，透過生動活潑的腹語演出，巧妙將健康上網與反詐騙議題融入劇情，為學生帶來兼具教育性與趣味性的快閃表演。

教育局長鄭新輝表示，小強老師運用腹語技巧，與鸚鵡布偶進行互動對話，藉此提醒學生長時間沉迷網路可能對學業表現及人際關係造成負面影響，培養孩子智慧生活、提醒不論是網路交友、線上遊戲、網購或查詢資料，都潛藏遭遇詐騙的風險，除提高警覺外，更要具備批判思考能力，能夠辨識網路訊息真偽，避免誤入詐騙陷阱。

為防止網路成癮影響日常生活與學習表現，教育局將自今年三月起將陸續辦理「健康上網社群」系列研習，協助教師將網路成癮相關議題融入發展性與介入性輔導實務中，並規劃與亞洲大學中亞聯大網路成癮防治中心合作，於今年暑期共同舉辦全市「青少年幸福不迷網：關機親子營隊」。

同時，教育局每學年皆固定舉辦健康上網微影片創作競賽，鼓勵師生共同參與，協助學生建立正確用網習慣、遠離網路成癮，並透過創作歷程培養各學習階段所需的正向態度。此外，每年也辦理學生網路成癮辨識與輔導的初階與進階種子教師培訓，提升各校輔導教師在預防與輔導網癮方面的專業知能。