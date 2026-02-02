腹部劇痛就醫！法國男子直腸塞20公分「砲彈」 醫院嚇壞急Call拆彈小組

法國一男子自行將砲彈塞入直腸內，院方為確保安全，還通報拆彈小組到場協助處理。（翻攝自pexels）

近日，法國一男子自行將砲彈塞入直腸內，因腹脹及劇烈疼痛就醫，照X光後發現，該枚砲彈長度接近20公分，院方為確保安全，還通報拆彈小組到場協助處理，所幸最後順利完成手術。

直腸內卡「砲彈」？ 醫院通報拆彈小組

據《法新社》報導，該患者於1月31日晚間至2月1日凌晨入院，向醫療人員坦承，是自行將砲彈塞入直腸；手術團隊評估後發現，該枚砲彈長度接近20公分，為確保安全，隨即聯絡拆彈小組，避免砲彈在手術過程中爆炸。

當地部門表示，除了拆彈小組外，也派遣消防人員在拆彈小組行動期間提供必要的消防安全協助；據了解，該砲彈年份約是1918年，爆炸裝置也已成功排除，但對砲彈來源等並未進一步說明。

當地消防局發言人及醫院也表示，暫無更多細節可對外公開。

