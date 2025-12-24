腺病毒大爆發！孩子都變「燒久姬」 醫：型別眾多難分辨...逼瘋爸媽

近期在診所驗出大量腺病毒個案，這種被稱為「病毒界的百變怪」的病原體，因症狀千變萬化且持續高燒，讓臨床診斷困難，往往需要快篩才能確認。兒童感染科醫師顏俊宇提醒，腺病毒高燒真的會把爸媽逼瘋，尤其在嬰幼兒與幼童之間流行。

腺病毒之所以被稱為「百變怪」，是因為每個小孩演出的劇本都不一樣。最著名的共通點就是會變成超燙的「燒久姬」。 （示意圖／Pexels）

顏俊宇在臉書指出，腺病毒之所以被稱為「百變怪」，是因為每個小孩演出的劇本都不一樣。最著名的共通點就是會變成超燙的「燒久姬」，體溫衝破攝氏39度是常態，而且一燒就是5到7天，退燒藥吃了又燒、燒了又吃，簡直是家長的體力與精神大考驗。

腺病毒有多種型別，各自引發不同症狀。呼吸道版本包括型別1、2、5、6，會造成喉嚨紅腫如火燒、扁桃腺化膿、咳到心碎，嚴重時型別7、14、21還會導致呼吸變喘的肺炎。紅眼版本則是型別3、4、7，眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔。

面對這位百變怪，家長能做的包括補足水分以預防高燒脫水、觀察活力確保退燒後狀態良好。 （示意圖／Pixabay）

此外，型別40、41的腸胃版會出現肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎。型別11、21的血尿版則會造成頻尿、血尿、尿尿痛等症狀。顏俊宇表示，由於症狀多變且都會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感。

顏俊宇強調，腺病毒沒有特效藥，主要靠支持性療法。面對這位百變怪，家長能做的包括補足水分以預防高燒脫水、觀察活力確保退燒後狀態良好。他特別提醒，腺病毒沒有外套膜，酒精殺不死，記得用肥皂洗手才是王道。

