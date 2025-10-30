「腺病毒性結膜炎」傳染力超強！延誤就醫害視力受損

一名30多歲林姓女子因紅眼症狀持續兩週多未痊癒，伴隨異物感與分泌物增多，甚至出現視力模糊情形，經詳細檢查後確診為「腺病毒性結膜炎」。由於延誤就醫，病情已併發角膜炎與角膜水腫，導致視力明顯受損。

結膜炎可分為「傳染性」與「非傳染性」兩大類，其中腺病毒性結膜炎傳染力極強。（圖／Photo AC）

臺北市立萬芳醫院眼科蔡宗穎醫師指出，結膜炎可分為「傳染性」與「非傳染性」兩大類，其中腺病毒性結膜炎傳染力極強，不僅透過飛沫傳播，也能經由接觸感染。

「共用毛巾、手帕、枕套、眼藥水或玩具等，都可能造成病毒傳播。」蔡宗穎建議，若家中有人感染，應將物品消毒，並避免共用個人物品；在學校或辦公室，也應勤洗手、戴口罩，防止群聚感染。

蔡宗穎表示，結膜炎初期症狀常不明顯，多數患者誤以為是過敏或疲勞引起，甚至自行購買眼藥水應付。「過敏性結膜炎通常以雙眼發作、癢感明顯為主；而病毒性結膜炎則可能先單眼發作，出現白色分泌物、異物感或畏光等症狀，嚴重時會影響角膜，導致視力減退與疼痛。」他強調，若症狀持續超過一週、使用多次藥物仍未改善，或伴隨視力模糊、劇痛等情況，應立即就醫。

蔡宗穎醫師呼籲，紅眼只是症狀，背後可能隱藏病毒感染、角膜發炎甚至潰瘍。（圖／萬芳醫院提供）

在治療方面，腺病毒性結膜炎目前以支持性療法為主，治療重點在於緩解症狀、預防併發症及減少傳染風險。蔡宗穎說明，視情況會開立人工淚液、抗發炎藥物，移除偽膜以減少眼部不適與發炎反應；若病情嚴重或合併角膜發炎，則需密集追蹤與治療，防止留下角膜混濁或視力受損等後遺症。多數病人可於一至二週內痊癒，但若角膜出現白色斑點，視力恢復就需要更長時間。

許多患者為求快速緩解紅腫與不適，可能自行購買含類固醇的眼藥水使用。對此，蔡宗穎提醒：「類固醇雖具有抗發炎效果，但使用不當反而會造成新的併發症，如眼壓升高或延誤正確治療時機。在坊間，類固醇藥水的濃度不一，若缺乏醫師監控，可能越用越糟。」他建議，若症狀反覆或加劇，一定要尋求專業眼科醫師診斷，不應貿然自行用藥。

「紅眼不只是小病，而是一種警訊。」蔡宗穎強調，紅眼是一個症狀，而非診斷，引起紅眼的原因可能包括感染、過敏、乾眼或角膜疾病，唯有透過專業檢查才能正確辨別。若出現視力改變、劇烈疼痛，或有配戴隱形眼鏡相關紅眼情形，務必盡快找眼科醫師檢查，才能避免角膜潰瘍與視力受損。

