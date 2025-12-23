腿勇就健康 長壽秘訣"多走動"

醫界研究指出，健康長壽的關鍵，是在下半身是否強健。也就是下肢肌力，這不僅關係到行動能力，更與心血管健康、血液循環與整體壽命密切相關。特別是小腿肌肉，被稱為「第二顆心臟」，專家建議，避免久坐不動、持續雙腳活動，簡單居家運動都能帶來健康長壽。

走路當運動，經濟又實惠，不用擔心時間和地點。研究指出，能否健康長壽的關鍵，是在下半身、被稱為「第二顆心臟」的小腿肌肉。

花慈老年醫學科主任 高聖倫：「平常在行走的時候，其實小腿的肌肉會收縮，那收縮的時候，它會把下肢的血液循環，就是帶回到心臟，所以其實是可以增進，身體的血液的流動的，所以我們會說小腿的這個，是我們的第二顆心臟。」

不論是上班時間久坐，還是高齡長輩運動量不足，都會對身體帶來傷害。

花慈老年醫學科主任 高聖倫：「因為久坐或者是不活動，那可能小腿的肌力就流失了，那它就沒有辦法達到，促進血液循環流動的目的，這時候下肢也可能會出現，像是水腫或者是腫脹的問題，更嚴重的話，它可能就會再加重，小腿無力的一個惡性循環。」

千里之行始於足下，維持下半身健康並不一定要進行高強度運動。健身教練就分享幾個生活化、低門檻的居家簡單動作。

健身教練 徐斌雁：「走路不方便的人，我們可以叫他擺手，原地擺手 然後擺快一點，帶有同樣就是會喘的效果。」

健身教練 徐斌雁：「我們首先會站在階梯上面，一隻腳然後扶著旁邊的扶手，然後讓前面這隻腳，大腿用力向上，起來之後，然後扶著扶手，反向的慢慢地向下，回到原來的階梯，然後再上來，反覆做8到10下。」

健身教練 徐斌雁：「雙手扶著大腿，然後大腿腳尖對齊以後，然後做出個身體往前，背挺直 然後慢慢地，把重心放在腿上面，然後慢慢地站起來，然後讓雙腳伸直 屁股收緊，然後再慢慢地從屁股往後推，然後髖彎曲 膝蓋彎曲，慢慢地坐回來。」

要活就要動！專家強調，血管與壽命的關係，取決於長年良好習慣，持續活動雙腳、避免久坐不動，才能為健康變老打下基礎。

