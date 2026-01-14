腿卡冰洞出不來！雷艾美挑戰瑞士馬特洪峰 驚魂記全曝光

【緯來新聞網】雷艾美在實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲「最危險也最美麗之峰」的瑞士馬特洪峰，面對高聳陡峭、危險度極高的岩壁，她笑說那已經不是體力問題，而是心理層面的恐懼，「前一晚甚至做了惡夢，人生跑馬燈、遺書內容全部在腦中輪播。」談到瑞士實際攀登的第一眼印象，雷艾美毫不掩飾震驚，「這是一般人能爬的嗎？這根本是極限攀登等級吧！」其中一段90度近乎垂直的岩壁，讓她一度懷疑人生，「看起來就像一面光滑的牆，我到底要怎麼爬？」最後果然只有教練能順利上去，她也在嘗試後跌落，深刻感受到這座山的殘酷。

雷艾美在實境節目《上山吧！台灣隊》挑戰歐洲「最危險也最美麗之峰」的瑞士馬特洪峰。（圖／三立提供）

值得注意的是，雷艾美期間不慎腳整隻插進冰洞，整隻腿卡住，現場一度陷入緊張的畫面，也讓同行人捏一把冷汗。她形容當時的冰洞就像獵人設下的陷阱，上方覆蓋著鬆軟積雪，行走時根本無法預測底下狀況，「我就整隻腿掉進去，一度卡住出不來。」不過她也笑說，這其實是自己人生第一次踩進冰洞，當下除了驚嚇，心裡竟然還覺得「有點新鮮、很好玩」。

雷艾美不慎把整隻腳插進冰洞。（圖／三立提供）

雷艾美家人對她參與《上山吧！台灣隊》始終給予高度支持。她透露，家人從不認為她是在「受罪」，反而覺得她勇敢又很酷，「他們很喜歡看我去這裡、去那裡冒險。」身為運動員的妹妹，總會在她上山前細心提醒如何照顧身體；爸爸雖然不常打電話，卻總會默默傳來關心訊息，成為她最溫暖、也最穩定的後盾。雷艾美也分享，自己從小在相當開放的家庭環境中成長，父母不過度干涉課業或人生選擇，最在意的是孩子能否快樂長大，並為自己的決定負責。她笑說，家中三姊妹各自走出不同道路，一位妹妹成為舞者，甚至替周杰倫演唱會伴舞；另一位妹妹則成為跑者，目前是國內馬拉松百傑第四名，而她自己則成了藝人，「上山下海繞了地球一圈，最後還拿下金鐘獎。」這一切，都是家人給予自由與信任的結果。

雷艾美家人對她參與《上山吧！台灣隊》始終給予高度支持。（圖／三立提供）

談到家人的擔心，雷艾美坦言那是一定的，「媽媽就是會擔心的那一個，爸爸則是站在後面推我們一把的人。」家人一方面細細叮嚀她做好萬全準備，一方面也毫不保留地給予鼓勵，讓她能無後顧之憂地往前衝。她感性表示，任何挑戰都需要完整規劃與足夠勇氣，而家人的愛與支持，正是她持續追夢的最大燃料，「沒有這樣的底氣，我也走不到今天。」此外，談到在高壓環境中看到隊友們落淚的畫面，雷艾美印象深刻。她提到，曾看到阿傑明明感冒、身體不適，卻仍勉強撐著完成任務，讓她瞬間警覺：「這一趟真的要好好自保。」她強調，這次挑戰早已不是男生或女生的問題，而是每個人都必須為自己負責、也彼此撐住，才能一起走到最後。

