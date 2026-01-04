腿疑受傷！陸20歲女網紅流浪柬埔寨街頭 家人報警才知她已出國

大陸有網友近日發文稱，一名20歲陸籍吳姓女網紅流浪柬埔寨街頭。根據網上照片，該女子面容憔悴、腿部疑似受傷。女子的父親吳先生看到畫面向警方報案後才得知，女兒去年4月就已前往柬國，但家人一直以為她在浙江工作。他表示，「希望孩子平安回來」。

一名大陸女子被發現流浪柬埔寨街頭。（圖／翻攝網路）

據陸媒《極目新聞》，網路流傳的照片與貼文顯示，去年12月26日，一名大陸籍女子在柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）一家飯店附近「被人丟棄」，手中握著一張電腦斷層掃描照片。護照顯示她名為吳某楨，來自福建。網傳她的短影音平台帳號約有2.5萬粉絲，IP位置在柬國，最後一部影片為同月6日發布。

吳某楨的父親吳先生向陸媒證實，網傳照片、護照資訊及短影音平台帳號確實都是他女兒。他表示，女兒於2005年出生，讀完中學後便輟學外出工作，此前一直告訴家人自己在浙江上班，但仍經常跟家裡要錢，家人已陸續轉帳8萬多元人民幣給她。

吳某楨是一名小有名氣的網紅。（圖／翻攝網路）

吳先生透露，去年11月前後，他不再匯款給女兒，但女兒仍與家裡保持聯繫，也會進行視訊聊天。去年12月26日，吳某楨聯繫家人稱腿部出問題需要錢就醫，家人立即匯了2200元人民幣。就在同一天，有親屬在網上看到吳某楨在柬埔寨街頭的照片並轉發給他，但此後吳先生再也無法聯繫上女兒。

吳某楨的同村村民4日表示，從吳先生處得知，她至今仍未回國。

對此，轄區派出所工作人員回應，已接到吳某楨家屬的反映。由於吳某楨在去年3、4月份已出境，涉及境外事務超出派出所管轄範圍，工作人員建議家屬向出入境相關部門和大使館等單位求助。陸媒記者嘗試聯繫大陸駐柬埔寨大使館和駐施亞努領事辦公室，但電話未獲接通。

