腿細肚子大最危險？醫師揭真相：屁股先老，血糖、心血管風險全上升

你可能以為，變老是從白髮、皺紋開始。但醫師在門診看見的，往往不是臉先老，而是屁股先塌。胸腔暨重症醫學科黃軒醫師指出，只要一個人的臀部肌肉還在、力量還夠，整體身體機能通常不會太差；反過來說，當臀肌開始萎縮，常常同時伴隨代謝、平衡與老化風險上升。

為什麼人類「一定要有屁股」？是為了活下來

哈佛大學進化生物學家 Daniel Lieberman 指出，人類能在草原上長距離奔跑、靠耐力追獵物，關鍵不是速度，而是穩定與省力。撐住直立、穩定軀幹、減少跑步能量流失的核心結構，正是臀大肌（gluteus maximus）這塊全身最大的肌肉，本質上就像一個「高效率彈簧」，讓我們能走、跑、站、蹲，也讓身體不會一動就失衡。屁股，是人類為了生存而進化出的器官。

影像醫學證實：屁股是「抗老儀表板」

進入 MRI 與大數據時代後，醫學真的能「看穿你的屁股」。一項納入超過 6 萬人 的影像研究發現：

臀大肌越厚實

全身握力越好（代表整體肌力）

身體衰弱指數越低

臀肌萎縮＋脂肪滲入（myosteatosis）

跌倒、失能、慢病風險全面上升

而《JAMA》刊登的多項研究發現，就算把體重與 BMI 的影響扣掉來看，只要脂肪主要長在臀部與大腿的人，心血管與糖尿病風險相對較低：

冠心病風險降約 34%

第 2 型糖尿病風險降約 49%

關鍵不是「胖不胖」，而是脂肪長在哪裡。

與肌肉共存、彈性好的「好脂肪」

滲進肌纖維、破壞代謝的「壞脂肪」

差別，會直接反映在你的血糖與未來病歷上。

屁股塌，藏著糖尿病的早期密碼

骨骼肌是飯後血糖的主要去向之一（約佔 70–80%），而臀部正是最大儲存庫。在臨床觀察中，外觀與肌力改變，有時會比血糖紅字更早出現警訊。

男性常見型

雄性激素下降＋代謝失衡

臀肌快速流失

早期空腹血糖異常

女性常見型

外觀看起來「還有肉」

MRI 卻顯示：肌肉被脂肪滲透

肌肉像「注水肉」——體積在，功能不在

不論乾癟或虛胖，只要不結實，代謝幾乎一定出問題。

醫界警告：「腿細肚子大」最危險

這正是所謂的亞洲型肥胖。許多人 BMI 正常，看起來不胖，卻因為肌肉少、脂肪堆在腹部（內臟），反而比「大屁股、粗大腿」的人，更容易糖尿病、心血管疾病與失能。

為什麼一定要「在老之前存肌肉」？

因為有個現實叫代謝儲備（Metabolic Reserve）

20 歲「長」1 公斤肌肉 相對容易

60 歲「保」1 公斤肌肉 難度指數級上升

而臀大肌還有三個隱藏功能：

分泌肌肉因子 → 抗發炎、抗氧化 穩定骨盆 → 預防跌倒 與全因死亡率呈負相關

屁股有力，被視為重要的健康保護因子之一。

給未來的自己，留一點「彈性」

兩百萬年前，臀部肌肉幫人類活下來；今天，它默默幫你處理血糖、撐住老化。而現代生活唯一做錯的事是我們讓它一直坐著。如果你只能記住一件事：

深蹲

臀橋

行走

高品質蛋白質

不是為了屁股好看，而是為了在老化來敲門之前，還有力氣站起來應門。

廣告 廣告

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

更多Heho健康文章

戽斗、暴牙一定要開正顎手術嗎？許博智醫師解析：解決咬合與呼吸才是關鍵

長時間不動是頸椎壓迫元兇！頭前傾60度頸椎壓力可達27公斤