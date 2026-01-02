腿軟畫面曝光！工人無防護離地35公尺行走吊臂 勞檢結果出爐

社會中心／陳韋劭報導

民眾拍到工人疑似在沒有任何防護的情況下，行走在離地面約35公尺高的吊臂上。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

桃園市大興西路三段、吉安一街路口一處興建中的工地，去年12月31日有民眾拍到工人疑似在沒有任何防護的情況下，行走在離地面約35公尺高的吊臂上，民眾將影片上傳網路社群，發文稱「真心佩服拆裝塔吊人員，一般人應該腿軟」。

桃園市勞檢處指出，依職業安全衛生設施規則第281條規定：「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」，接獲通報後已立即派員前往該處工地實施勞動檢查。

勞檢處表示，經查，該日作業塔吊人員有使用背負式安全帶，因網路影片角度問題，民眾無法清楚拍攝。另現場檢查時發現鋼筋未設有保護套、部分樓梯未設置護欄等缺失，查將依規定處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

