腿麻以為椎間盤突出！她進一步檢查嚇壞 竟是「1保健品」攝取過量中毒

中醫師徐國峰近日分享一名女性患者案例，指出對方因臀部到大小腿間持續麻痛，起床甚至覺得腳像踩在玻璃碎片上，本來以為是足底筋膜炎或椎間盤突出，沒想到進一步檢查發現，竟是Vit B6（維生素B6）攝取過量中毒。

腿麻以為是椎間盤突出 一問病史揪出真正問題

徐國峰表示，患者A小姐某日下午到診時步伐僵硬、神情憂慮，並訴說雙腳從臀部、大腿、小腿一路麻痛，清晨起床時更像踩在碎玻璃上。雖然曾就醫骨科，被診斷為足底筋膜炎並給予冰敷、伸展及止痛藥，但症狀始終未改善。

他檢查後發現，患者足底沒有典型壓痛點，症狀卻從足部延伸至小腿並伴隨麻感，與典型筋膜炎並不相符。為求慎重，他安排腰椎MRI，結果影像顯示脊椎結構正常、無壓迫或突出，完全排除神經受壓疑慮。

後續追問病史時，患者透露自己每天補充高劑量維生素B6（約80–100毫克），並每週注射一次「神經營養針」。徐國峰因此懷疑是「維生素B6中毒」，屬於代謝問題引發的功能性神經病變，無法透過X光或MRI檢出。足底超音波檢查也顯示患者筋膜厚度僅2.4毫米，遠低於國際肌骨超音波學會（ESSR）判定的筋膜炎標準，再度排除足底筋膜炎可能。

徐國峰指出，最新歐盟食品安全局（EFSA）2023年報告分析逾千名長期補充者數據，發現「每日超過10–20 mg，約1–2%可能出現神經異常；50–100 mg，風險升至3–5%；長期超過200 mg，超過10%會出現明顯神經病變。」因此歐盟已將成人每日「安全上限」下修至12 mg，遠低於美國舊標準的100 mg。

全球近年也陸續出現類似案例，據澳洲藥物管理局（TGA）統計，2020年至2025年間已有超過170起B6中毒通報，部分患者血中濃度更高出正常值30多倍，引發集體訴訟與政策調整，澳洲已著手把高劑量B6納入藥劑師指示用藥管理。

徐國峰提到，A小姐的攝取量已高出安全上限10倍以上，等同「慢性神經毒」，他要求患者立即停止所有口服與注射補充品，並維持良好作息與飲食，再安排神經傳導檢查追蹤。他表示，這類神經病變恢復需要數月時間，但只要停止過量攝取，神經有機會逐漸修復。

徐國峰指出，歐盟已將成人每日「安全上限」下修至12 mg。圖／翻攝自徐國峰臉書

B6中毒受個人體質影響 基因差異成關鍵因素

針對高劑量維生素B6引發神經中毒的案例層出不窮，徐國峰指出，並非每個人補充同樣劑量都會出現症狀，關鍵在於「基因差異」。PNPO與ALPL基因多型性會影響人體將B6轉換成活性型Pyridoxal-5-phosphate（PLP）的能力，若轉換效率較低，未被利用的B6會在血液中累積並干擾神經代謝，進而造成毒性。有些人天生代謝較慢，即使攝取標準劑量也可能出現副作用，這也是歐盟將成人每日安全上限訂為12毫克的原因。保健品不應採「一體適用」模式，忽略個體差異將提高風險。

選擇相關保健品 應留意「3原則」

徐國峰提醒，民眾普遍存在「天然無害」的迷思，但醫學上「劑量決定毒性」才是原則，水喝多會低鈉、氧吸多會氧化，維生素亦可能在過量時反過來傷害神經。他建議，民眾在選擇相關保健品時，應留意：

每日B6含量若超過50毫克需特別謹慎。 服用多種B群、能量飲料或注射營養針者，應避免重複攝取。 若出現手腳麻木、步態不穩、感覺異常，應立即就醫檢查。

他強調，維生素B6原是神經健康的重要營養素，但劑量過高反而可能造成神經損害，「真正的醫療不是給越多越好，而是知道什麼時候該停下來。」



