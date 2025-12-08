腿麻以為椎間盤突出！她進一步檢查嚇壞 竟是「1保健品」攝取過量中毒
中醫師徐國峰近日分享一名女性患者案例，指出對方因臀部到大小腿間持續麻痛，起床甚至覺得腳像踩在玻璃碎片上，本來以為是足底筋膜炎或椎間盤突出，沒想到進一步檢查發現，竟是Vit B6（維生素B6）攝取過量中毒。
腿麻以為是椎間盤突出 一問病史揪出真正問題
徐國峰表示，患者A小姐某日下午到診時步伐僵硬、神情憂慮，並訴說雙腳從臀部、大腿、小腿一路麻痛，清晨起床時更像踩在碎玻璃上。雖然曾就醫骨科，被診斷為足底筋膜炎並給予冰敷、伸展及止痛藥，但症狀始終未改善。
他檢查後發現，患者足底沒有典型壓痛點，症狀卻從足部延伸至小腿並伴隨麻感，與典型筋膜炎並不相符。為求慎重，他安排腰椎MRI，結果影像顯示脊椎結構正常、無壓迫或突出，完全排除神經受壓疑慮。
後續追問病史時，患者透露自己每天補充高劑量維生素B6（約80–100毫克），並每週注射一次「神經營養針」。徐國峰因此懷疑是「維生素B6中毒」，屬於代謝問題引發的功能性神經病變，無法透過X光或MRI檢出。足底超音波檢查也顯示患者筋膜厚度僅2.4毫米，遠低於國際肌骨超音波學會（ESSR）判定的筋膜炎標準，再度排除足底筋膜炎可能。
徐國峰指出，最新歐盟食品安全局（EFSA）2023年報告分析逾千名長期補充者數據，發現「每日超過10–20 mg，約1–2%可能出現神經異常；50–100 mg，風險升至3–5%；長期超過200 mg，超過10%會出現明顯神經病變。」因此歐盟已將成人每日「安全上限」下修至12 mg，遠低於美國舊標準的100 mg。
全球近年也陸續出現類似案例，據澳洲藥物管理局（TGA）統計，2020年至2025年間已有超過170起B6中毒通報，部分患者血中濃度更高出正常值30多倍，引發集體訴訟與政策調整，澳洲已著手把高劑量B6納入藥劑師指示用藥管理。
徐國峰提到，A小姐的攝取量已高出安全上限10倍以上，等同「慢性神經毒」，他要求患者立即停止所有口服與注射補充品，並維持良好作息與飲食，再安排神經傳導檢查追蹤。他表示，這類神經病變恢復需要數月時間，但只要停止過量攝取，神經有機會逐漸修復。
B6中毒受個人體質影響 基因差異成關鍵因素
針對高劑量維生素B6引發神經中毒的案例層出不窮，徐國峰指出，並非每個人補充同樣劑量都會出現症狀，關鍵在於「基因差異」。PNPO與ALPL基因多型性會影響人體將B6轉換成活性型Pyridoxal-5-phosphate（PLP）的能力，若轉換效率較低，未被利用的B6會在血液中累積並干擾神經代謝，進而造成毒性。有些人天生代謝較慢，即使攝取標準劑量也可能出現副作用，這也是歐盟將成人每日安全上限訂為12毫克的原因。保健品不應採「一體適用」模式，忽略個體差異將提高風險。
選擇相關保健品 應留意「3原則」
徐國峰提醒，民眾普遍存在「天然無害」的迷思，但醫學上「劑量決定毒性」才是原則，水喝多會低鈉、氧吸多會氧化，維生素亦可能在過量時反過來傷害神經。他建議，民眾在選擇相關保健品時，應留意：
每日B6含量若超過50毫克需特別謹慎。
服用多種B群、能量飲料或注射營養針者，應避免重複攝取。
若出現手腳麻木、步態不穩、感覺異常，應立即就醫檢查。
他強調，維生素B6原是神經健康的重要營養素，但劑量過高反而可能造成神經損害，「真正的醫療不是給越多越好，而是知道什麼時候該停下來。」
更多鏡報報導
少女與救命恩人結婚！她揭12年後意外重逢過程 母親「一句話」拉開序幕
爸媽都黃種人竟生出「金髮藍眼」混血娃！1原因成關鍵 網全羨煞：前世修了多大的福
小紅書遭封1年！應曉薇女兒批「台灣是極權國家」遭炎上 她急澄清：只是誇飾形容
其他人也在看
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 26
茶不能這樣喝！7種短命喝法加速胃病、脂肪肝、癌症風險也狂增
茶飲是許多人每日的「固定儀式」，但喝錯方式，小小一杯也可能讓腸胃、肝臟負擔變得更加吃力。美國加州腸胃科醫師Saurabh Sethi透過社群提醒，從空腹喝茶到挑...早安健康 ・ 14 小時前 ・ 2
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
你家也用豬油？醫曝1關鍵差異 恐增中風與糖尿病風險
豬油炒菜香氣誘人，常被視為提升料理風味的祕訣。日前一則英國BBC報導，豬油竟然被評為全球第八名最有營養的食物，許多人開始好奇，是否能因此放心用豬油烹調？家醫科醫師陳欣湄提醒，豬油的營養價值與健康風險需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1
綠豆芽、黃豆芽差在哪？營養師來解析！含「這些營養素」快放入減脂菜單
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】豆芽在台灣料理中十分常見，不論是炒菜、涼拌或煮湯都好吃，既便宜又營養，是許多人冰箱裡的常備蔬菜。市面上的豆芽常見有2種：由綠豆發芽的「綠豆芽」，以及由黃豆發芽的「黃豆芽」，除了黃豆芽「頭」比較大、比較硬之外兩者還有什麼區別？黃雅鈺營養師日前在fb粉絲團點出兩者在營養成分的差別，也教大家如何依個人需求挑選、吃得更營養。 都叫豆芽但營養成分差很大 黃豆芽「蛋白質」勝綠豆芽2.3倍 雖然綠豆芽、黃豆芽同樣都叫「豆芽」，長得也相似，但營養成分並不相同。黃雅鈺營養師表示，綠豆本屬於澱粉類，在發芽後「變身」為蔬菜類，每100 公克熱量僅約21大卡，非常適合正在減脂、管理體重的族群。其中，綠豆芽維生素C含量較高，約為黃豆芽的2倍，且口感清脆，常用於清炒或涼拌。 相較之下，黃豆芽由黃豆發芽而成，而黃豆本身就是蛋白質來源，發芽後同樣歸類為蔬菜，但仍黃豆本身的優質植物蛋白，每100公克含量5.3公克，是綠豆芽的2.3倍。除了蛋白質之外，膳食纖維也高出３倍，鉀與胺基酸含量同樣相對較高，口感較為紮實，常用在燉煮、加入湯品或煮火鍋。 豆芽怎麼選？營養師：補營養選黃豆芽 想清爽又快選健康醫療網 ・ 1 天前 ・ 1
胃癌早期無症狀最陰險！醫師：這些症狀拖不得、這些習慣一定要改
衛福部常務次長莊人祥日前在臉書證實，於擔任疾管署署長期間即被診斷出胃癌，目前已完信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
MLB》想要變強！哈波大膽接受血液透析療法 慘遭球迷嘲笑
費城人明星一壘手哈波（Bryce Harper）接受了某種透析療法，他在網路分享這是EBOO（體外血液加氧與臭氧治療），「把你全身三分之一的血液抽出，以臭氧處理裝置過濾之後，再把血液送回你的身體。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
不只喝咖啡！多吃「蔬菜之王」助提神 還能抗癌、穩血壓
不少人為了提神，習慣早上喝1杯咖啡，不過其實吃對食物，也有助於緩解疲勞。營養師林俐岑提到，蘆筍又被稱為蔬菜之王，富含葉酸、天門冬胺酸、膳食纖維等，有助於護心降壓，保護心血管、消水腫與排濕、抗癌抗氧化，還能消除疲勞。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 1
減重15公斤「不用嚴格克制口慾」！4個小技巧讓你快樂飲控，心情好更健康瘦
不少人在減重期間最怕「暴食循環」！一名大基數女生小周靠著4項替代暴食的小方法，既沒嚴苛節食，也沒有陷入內疚與反彈，順利瘦下15公斤，維持狀態也更穩定。以下是她實際操作後整理出的重點，適合正在長期減脂的人參考。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃麵包不用怕血糖飆！搭配「1種果汁」飯後血糖竟降30％，比喝茶還有幫助
麵包是許多人早餐或點心的首選，但也容易造成血糖快速上升。中醫師高晧宇表示，一項研究發現，只要在吃麵包時搭配一杯250c.c.的檸檬汁，餐後血糖高峰值竟可下降30％，而血糖上升的時間也能延緩約35分鐘，給身體更多時間調節血糖，達到更穩定的效果。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 1
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1
睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害
睡眠不足會導致心臟問題！腎臟科醫師江守山表示，優質睡眠可以保護心臟，但若是慢性失眠，就會增加心臟病發作、中風等風險。不過研究指出，30分鐘的高強度運動可以顯著抵銷這些負面影響，然而失眠患者仍需要找到改善睡眠運動的方法，像是改善飲食、睡前至少1小時關閉所有電子設備等。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】原本只是單純的登山健行，沒想到會歷經一場生死交關的「生命接力賽」！一名美籍旅客Atom，日前到台北象山登山健行，結果途中突發心肌梗塞倒地，心跳停止（OHCA）。 還好有路過熱心民眾即刻 CPR、施以AED 電擊；隨後趕到的救護人員迅速接手，送至臺北醫學大學附設醫院。到院後先由急診醫學科醫師蔡鴻維率先收治，北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖接力啟動心導管與葉克膜團隊，把病人從心因性休克中成功救回。 及時葉克膜搭配心導管手術 從死神手中搶回心梗OHCA患者 楊宗霖醫師回憶，Atom到院時已陷入嚴重的心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。當時北醫的醫療團隊立刻啟動葉克膜，讓病人衰竭的心肺得以休養，同時緊急以心導管手術，順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房中，運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險。所幸歷經兩周治療，病人最終恢復意識，手腳能自主活動，沒有留下神經學後遺症，順利康復出院。 從救援到醫療零斷點接力 分秒必爭救回瀕死登山客 急診重症醫學部主任趙君傑指出，這是一場由「民眾、消防、救護到醫療」缺一不可的接力救援。第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科蔡鴻維醫健康醫療網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話