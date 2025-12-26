腿麻嚴重寸步難行 6旬婦「脊椎鄰近節病變」術後隔天恢復正常

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市一名60歲婦人15年前因腰椎的椎間盤突出，接受第4、5腰椎與第1薦椎融合手術，近日突然臀腿麻痛嚴重，甚至行走不到100公尺，就須休息，聯新國際醫院骨科主治醫師何京澤說，婦人的症狀是典型「神經性間歇性跛行」，檢查後發現是相鄰節段出現黃韌帶肥厚、骨刺增生而壓迫神經的「脊椎鄰近節病變」。

該名婦人的脊椎排列穩定、無滑脫，何京澤於是採「單孔脊椎內視鏡減壓手術」，以0.8公分傷口，經椎板間孔洞置入內視鏡，移除壓迫神經的組織後，保留了約90％椎間盤與活動度，無須再次融合或打釘，婦人術後症狀立即改善，隔天就出院回歸日常生活。

廣告 廣告

何京澤說，該名婦人的脊椎鄰近節病變，並非前次手術失敗，而是脊椎的活動節段因手術融合固定後，將原來分擔的活動壓力，轉移到相鄰節段，才導致「固定與未固定交界處」承受過度應力，才會出現骨刺增生、黃韌帶肥厚，導致神經再次受壓。

脊椎鄰近節病變的治療策略，醫師初期建議多是3個月保守治療，包括姿勢調整、生活型態改善與進行電療、熱敷等復健，何京澤說，患者症狀若惡化而出現明顯神經症狀如劇痛、麻木、跛行等，將會進行單孔脊椎內視鏡減壓手術、顯微鏡手術或傳統減壓融合手術，術後需加強保養，包括避免彎腰搬重等不良姿勢、加強每日核心肌力鍛鍊，才能遠離再次手術的風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

健康網》餐後血糖飆怎麼辦？ 營養師推薦3個好習慣

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

韓入境卡將我標註「中國台灣」不改！傳北京擬鬆綁1禁令獎勵李在明

我國平均6老人有1人苦於憂鬱症 醫：老年憂鬱就醫偏低愛注意

