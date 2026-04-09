膀胱爆痛送醫！35歲星二代尿積1公升急送醫 竟硬拔導尿管全程失控

坂口杏里（右）偷竊獲釋後現況曝光，被日媒報導寄居在47歲的粉絲家。翻攝YT@news_postseven

35歲坂口杏里是已故女星坂口良子的女兒，曾被外界視為「最扯星二代」的她，上月17日才在超商涉嫌偷竊300日圓（約60元台幣）的三明治，當場被警方以現行犯當場逮捕，3月底已獲「微罪處分」釋放的她，生活仍不穩定，目前暫住在47歲的男粉絲家中。未料她近日在受訪時突喊「膀胱很痛」，送醫後竟被診斷出膀胱內已積存超過1公升尿液，情況一度相當危急。

據日媒報導，坂口在接受《News PostSeven》採訪約30分鐘後，突然露出痛苦神情，直呼膀胱劇痛，採訪被迫中斷並緊急送醫。經檢查確診為「尿滯留」，該症狀為即使有尿意也無法排尿，尿液持續累積會導致劇烈腹痛，嚴重時甚至需緊急導尿處理。坂口當時體內尿量已突破1公升，屬高度危險狀態，醫療人員隨即替她插入導尿管並接上尿袋排出尿液。

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醫界也警告，若尿滯留未及時處理，恐引發「腎臟溢流」，甚至造成腎功能受損，一般需持續插管並配合藥物治療約一週。不過令人傻眼的是，坂口事後竟自行將導尿管拔除，還向記者表示「因為太痛就拔掉了」，再度引發外界對其健康與判斷能力的擔憂。

坂口杏里的現況引人憂心。翻攝YT@news_postseven

35歲的坂口杏里與17歲時差很多。翻攝X

熟識她的友人透露，坂口近年工作難以穩定，常與人發生摩擦，也居無定所，更透露她與目前收留她的男粉絲其實今年才認識，關係並不深，「反而是在被釋放之後，更擔心她會再出狀況。」更直言，近年與她溝通時常出現「對話對不上」的情形。

此外，友人也提到，坂口疑似對處方藥產生依賴，身心狀態恐已大幅受創，建議應在可被照護與監督的環境下接受治療與復健。事實上，即便目前寄住他人家中，男粉絲也坦言「她有時會在我不知情的情況下外出」，生活仍充滿不確定性，讓外界十分震驚。



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