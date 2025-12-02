膚淺又痛苦？她怨台灣教育只為考試「學不到東西」 兩派網友戰翻天

台灣教育長期被批評過度依賴「死背」文化，近日就有網友在Dcard上發文，直言自己受不了這種學習方式。原PO甚至在文中直言：「這樣根本學不到東西，只是為了考試而已」，貼文一出，立刻引起許多網友討論。

原PO在內文中提到，死背的學習方式不但效率低下，還讓人對學習失去興趣，學生常常只是為了考試而硬記答案，卻沒有真正理解內容，結果就導致學習變得又膚淺又痛苦。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留下自己的想法，「這個就是台灣教育」、「亞洲都這樣吧？但我覺得比中國、韓國好多了」、「因為台灣喜歡用理工方法學東西，以最大化學習成效，而不是花時間讓你慢慢理解原理，都直接跟你說做法，但不告訴你為什麼」、「國外確實都要你先理解，都是要你先去思考，自己到圖書館或上網尋找答案，而不是死記」。

也有網友有不同想法，「全世界都要背，背多背少而已，你學歷越好、越高背起來的東西不可能少，台灣是因為常規考試時間有限，才會背一堆速解公式跟標準通解、特解」、「有人限制你去探究問題嗎？是你自己選擇這樣的方式來應付考試」、「那是你用死背的方式在考試，現在很多老師也都會教你理解，但大部分人不想花時間，只想趕快應付考試所以用死背」、「我是覺得看你怎麼背啦，每個科目都可以用心理解，只是你想不想或有沒有時間而已」。

