膚質非乾即油？混合肌是常態 AI皮膚檢測讓保養更精準





【NOW健康 林志遠／台北報導】許多人在保養時常憑感覺，盲目地使用各種產品，卻忽略了膚質會隨年齡、季節和生活習慣而改變，不了解肌膚的真正需求，導致保養效果不彰。事實上，要達到有效保養，第一步是徹底認識自己的皮膚。現今可透過專業AI皮膚檢測，精準找出肌膚當前需求，選擇真正適合的保養品，讓保養精準到位！







膚質只有乾或油？醫揭「混合肌」是常態 AI皮膚檢測助精準判斷



提到膚質分類，多數人最先想到的是「我是乾性還是油性？」越L’EXCELLENCE醫療美學總院長黃政傑醫師指出，這是常見的保養誤解。他說明，「乾性」與「油性」並非對立，而是兩個獨立指標：乾性指角質層缺水；油性則與皮脂腺分泌有關。因此，肌膚可能同時乾又油，形成典型的「混合肌」（如臉頰乾、T字油）。若只憑感覺保養，容易適得其反，使肌膚問題惡化。

在臨床診斷中，除了仰賴患者口述，同時也依靠醫師肉眼的觀察，如：脫屑、油光等表現，但要更精準的了解肌膚含水量、毛孔狀況，甚至深藏的潛在問題，就必須仰賴專業儀器的協助。



黃政傑醫師以EVE Muse AI皮膚檢測儀為例，以高解析度影像與多光譜掃描技術，深入分析斑點、血絲、毛孔、膚色均勻度等問題，甚至能模擬未來老化的狀況。這些檢測的數據，能為醫師提供更多客觀的判斷依據，以及更科學的保養與治療建議。





▲黃政傑醫師以EVE Muse AI皮膚檢測儀為例，以高解析度影像與多光譜掃描技術，深入分析斑點、血絲、毛孔等問題，透過檢測的數據，能為醫師提供更多客觀的判斷依據，以及更科學的保養與治療建議。（攝影／林志遠）



「AI模擬老化」功能預測肌膚老化膚況 讓患者更積極投入保養



黃政傑醫師表示，數據的重要性不僅僅是作為醫師診斷的依據，更可以提升患者自身對於皮膚的認知與參與度。當患者透過EVE Muse AI皮膚檢測儀，第一次清楚看見肌膚深層與細微的問題時，往往才真正了解自己的皮膚狀況。

不僅如此，此款AI皮膚檢測儀更可以透過大數據比對，將使用者與同年齡層群體作比較，提供其肌膚狀況在族群中的百分比排名，這也常常讓不少自認膚況良好的患者大為震驚。黃政傑醫師臨床上曾遇患者一直自認保養不錯，直到看到系統的分析報告與百分比排名後，大為震驚，發現自己在斑點與紋路早已處於後段班，震驚之餘也更有動力積極改善。



讓人驚艷的還有「AI模擬老化」功能，透過現有的膚況數據，系統可預測若患者不積極保養，未來幾年可能出現的肌膚變化。黃政傑醫師說，這個功能確實有助於患者積極保養。



此外，AI皮膚檢測儀也會根據分析結果，清楚列出當前最需要改善的重點區域，例如：眼周細紋、斑點、毛孔等，幫助患者依照優先順序規劃治療與保養策略。而這樣的科學化排序，也能讓醫師的建議更為精準，療程也更具效率與方向。



AI皮膚檢測儀掃描臉型、分析比例 讓保養建立在科學基礎上非憑感覺



除了膚質分析，EVE Muse AI皮膚檢測儀亦具備了臉型掃描與比例分析功能，對於想要進行微整形、玻尿酸填補、下巴調整等療程的患者來說，是一項極具參考價值的輔助工具。黃政傑醫師分析，傳統的儀器在拍攝時需要手動調整患者的頭部角度，容易造成前後拍攝角度不一，但此款AI皮膚檢測儀可以自動校準，並拍攝到脖子區域，讓治療前後的對比更精準，也更方便醫師判斷成效。



從臨床經驗來看，不同年齡層對肌膚問題的關注也有所不同。年輕族群多在意痘痘與出油狀況；年長者則重視皺紋、斑點等老化跡象，甚至會關心自己在同齡族群中的膚況是否「退步」。



黃政傑醫師坦言，自己也經常使用此系統來評估自身肌膚變化，或檢視療程成效，因為皮膚科就是靠數據說話，沒有影像數據，就無法做出真正的療效評估。現代保養應建立在科學基礎上，而不能只靠感覺，更不是靠猜測，有了影像與數據，才能真正做到有效保養，看得見改變。



# 首圖攝影／林志遠



