膝痛不要強忍！機械手臂為膝關節手術帶來更多選擇

膝蓋痠痛、上下樓梯困難、久坐後站起來卡卡，甚至痛到半夜醒來—這些看似「正常老化」的症狀，其實可能是退化性膝關節炎的警訊。秀傳紀念醫院關節重建中心主任蔡沅欣醫師指出，當這些症狀持續惡化，已經影響日常生活和睡眠品質，且保守治療效果有限時，就應該考慮是否需要根據醫師建議進行人工膝關節置換手術。











蔡沅欣醫師表示，膝蓋疼痛在不同年齡有不同成因。三、四十歲的年輕人多半是肌腱韌帶等軟組織問題，但若發生在五、六十歲以上的長輩身上，就可能是退化性關節炎找上門。退化性膝關節炎是中老年族群常見的關節疾病，主要因軟骨長期磨損導致疼痛、僵硬與活動受限等。初期可經諮詢醫師後，透過服用止痛藥、注射玻尿酸、PRP自體血小板或幹細胞等保守治療來緩解，但若進展到中重度退化，保守治療無效時，便建議考慮人工膝關節置換手術。

機械手臂輔助手術的原理：非機器人開刀 而是醫師的精準助手



許多長輩一聽到「機械手臂」就擔心安全性，蔡醫師解釋，機械手臂並非自行操作的機器人，而是一套幫助醫師提高手術精準度的智慧輔助系統。整個手術過程仍由醫師全程操作，機械手臂的角色是「助手」，醫師才是主角。

傳統手術主要依賴醫師經驗，在有限視野中進行骨頭切割與關節植入，雖然已有良好成效，但仍需仰賴醫師經驗，可能存在些許誤差風險。機械手臂則能透過導航系統，在術前根據病人的X光影像進行個人化規劃，掌握從髖關節到腳踝的整體位置，計算出合適的切割角度與人工關節位置。手術中，機械手臂會即時引導醫師精準切除病變骨頭，從而減少軟組織破壞，提升人工關節對位準確度與裝置穩定性。

蔡醫師表示：「相較於傳統手術，機械手臂輔助的優勢在於手術較精準、術後疼痛較低、恢復時間較快。傳統手術需住院約5至6天，機械手臂輔助則約3至4天；更重要的是，透過機械手臂輔助手術，因為減少了組織破壞，病人術後通常能在手術後數小時就下床走路，大幅縮短復健時間。」但一般機械手臂輔助手術自費部分的費用將依醫院與健保制度而異，整體費用高於傳統手術。病患可以基於自身情況和醫師建議選擇適合自己的治療方式。





80歲阿公重拾社交生活 早期評估幫助找回行動力



蔡醫師分享一個印象深刻的案例：一位近80歲的黃先生，十年前右膝接受過傳統人工關節手術，術後在床上躺了三天才能下床，較長的恢復期讓他留下陰影。即使左膝已嚴重退化，他仍選擇默默忍耐十年，社交活動也因此大幅減少。

直到去年接受機械手臂輔助的膝關節置換手術後，黃先生在術後四個小時就下床走路，拐杖只用了兩週就放掉。由於關節置換後的恢復期較短，他甚至夏天還跑去工作半小時。蔡醫師提醒，「雖然機械手臂有助於恢復較快速，但手術後仍需適度休息，讓受損組織有時間修復。」

蔡沅欣醫師呼籲，許多長輩因為對手術的恐懼而一拖再拖，但現在醫療技術進步迅速，傳統手術在台灣的發展已經很成熟，而機械手臂輔助手術這一新科技也可以提供精準和個人化的治療方式，為患者帶來更多選擇。

如果有膝關節不適，應及早就醫評估，接受專業建議，包含：了解自身狀況，與醫師討論選擇合適的治療方案；術後初期依照醫師與物理治療師的指導，進行關節活動度與肌力訓練；同時也應留意傷口照護與感染預防，以期早日恢復良好的生活品質與行動力。

