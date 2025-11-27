膝腫痛以為退化性關節炎？檢查竟是「骨結核病變」！醫：膝蓋痛別拖

74歲賴先生長期受左膝腫痛困擾，原以為只是退化性關節炎，於是前往台中慈濟醫院就醫。醫師抽取關節液檢查後發現是非典型細菌感染，進一步安排住院並多科會診，最後確診為「肺外結核感染」引起的骨結核病變。醫師提醒，膝蓋疼痛不要拖延，要找出病灶以免得不償失。







結核菌感染膝關節較少見



結核病是由結核桿菌感染所造成的傳染病，在初感染時，大部分的人會因為自身的抵抗力尚可而未發病，但日後仍有機率會發病的潛在危險。台中慈濟醫院關節中心主任周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到1成。

周立展表示，賴先生沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯，若延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。

賴先生左膝長期腫痛，原以為是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月卻越來越嚴重，來院時已腫到無法彎曲。關節液檢查顯示白血球偏高但不像一般細菌感染，因此安排住院做X光與核磁共振，結果發現膝內大量積膿，為嚴重關節感染。

為避免病人感染惡化，醫師緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。後續會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。經抗結核治療1週後，膝蓋腫脹明顯改善，出院後仍需持續服藥至少9個月並定期追蹤，以確保結核完全清除。

X光檢查膝內大量積膿





膝蓋、背部腫痛快就醫



周立展提醒，結核菌若未及時治療，可能造成骨關節嚴重損害，甚至導致永久功能喪失。民眾若出現膝蓋、背部或其他關節長期腫痛，應及早就醫查明原因；若再合併久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺，才能及早發現並治療，避免病情惡化。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為膝腫痛以為退化性關節炎？檢查竟是「骨結核病變」！醫：膝蓋痛別拖