膝蓋痛不是老化！醫揭「內側摩擦症候群」才是元凶

膝關節權威呂紹睿教授長年推動「保膝新思維」，強調「骨性膝關節炎」並非單純老化退化，而是具有明顯病程與具體病因的疾病。他指出，眾人因「退化性」膝關節炎的俗稱，直接將此病症與老化劃上等號，導致延誤治療而不得不置換人工膝關節。

「骨性膝關節炎」並非單純老化退化，而是具有明顯病程與具體病因的疾病。（示意圖／Pexels）

呂紹睿教授表示，膝關節一年彎曲一百萬次，出生時薄如蟬翼的內側皺襞，會隨著膝蓋彎曲角度滑過或磨過軟骨。這樣的「內側摩擦現象」，因經年累月的物理磨損加上化學腐蝕，導致發炎、疼痛、磨耗、變形、不良於行的「內側摩擦症候群」。他據此建立「膝關節健康促進方案（KHPO）」，將骨性關節炎區分為四期，針對不同期別各有對應治療方式，只要及早介入就能避免惡化。

知名歌仔戲藝術家孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈，曾被多位骨科醫師告知若持續表演遲早需更換人工膝關節，讓她擔憂是否能繼續從事舞臺表演工作。2019年她接受呂紹睿醫師的「關節鏡軟骨再生促進手術」治療，現在超過六年仍能持續在舞臺盡情演出。

知名歌仔戲藝術家孫翠鳳因長年高強度演出使膝關節提早亮起紅燈。（圖／台中慈濟醫院）

孫翠鳳牢記呂紹睿教授提醒，手術不是一勞永逸的方式，平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活3原則」與「護膝3運動」保養膝關節。呂紹睿教授指出，膝關節健康促進方案可用「護膝333，健康真簡單」口訣含括。

在骨性膝關節炎第1至第2期時，「生活3原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久」與「護膝3運動：壓膝、抱膝、直抬腿」雙劍合璧的「智慧護膝3+3」，能為大多數病人逆轉不適症狀。當病程進展到需要醫療介入時，「治療3對策」的「保膝手術：關節鏡軟骨再生促進手術（ACRFP）、高位脛骨矯正手術（HTO）或微重建手術（UKA）」，可依病程期別最大程度保留病人健康的關節結構。

平日仍需落實「自己的膝蓋自己救」，力行「生活3原則」與「護膝3運動」保養膝關節。（圖／台中慈濟醫院）

病程末期、關節嚴重變形的病人，則以精準人工關節置換手術（TKA）重建膝關節，搭配精準清除發炎病灶，術後滿意度高達97%。台中慈濟醫院關節中心由呂紹睿教授領軍，團隊包含接受完整KHPO訓練的周立展主任與趙子鎔醫師，從評估、分期到治療給予病人全方位照護。醫療團隊希望翻轉「等壞了再換」的既定觀念，透過早期診斷與分期治療，協助病人及早面對、正確治療，延長膝關節壽命。

