膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期





【NOW健康 林郁敏／高雄報導】膝蓋疼痛是門診常見主訴之一，許多民眾一出現不適，最常遇到的疑問就是「膝蓋痛要看哪一科？」，因此在骨科、復健科、運動醫學之間反覆轉診，不僅耗時，也可能因跑錯科別而延誤治療時機。對此，重仁骨科醫院指出，膝關節疼痛成因多元，若僅從單一專科切入，容易忽略真正問題，因此導入以「病人需求」為核心的膝關節全科中心模式，提供一站式整合照護，成為不少民眾尋求高雄骨科治療的新選擇。



跨專科整合評估 一次看完整膝關節問題



重仁骨科醫院院長梁峻銘表示，膝關節全科中心的核心，在於跨專科醫療團隊共同合作，成員涵蓋骨科、運動醫學、關節重建、家庭醫學、神經外科、物理治療師、個案管理師與護理師等，從軟骨、韌帶、半月板到上下肢肌力，進行全面性評估，協助病患獲得完整診斷與治療方向。

廣告 廣告



膝關節疼痛往往並非單一結構受損所致，例如年輕族群可能因運動傷害導致韌帶斷裂，同時合併軟骨磨損，若未整體評估，容易錯失完整治療時機，也增加後續治療的複雜度。



一站式整合照護 帶來4大實質效益



膝關節全科中心的一站式整合模式，可為病患帶來四大實質好處：



▸ 不必自行判斷該看哪一科，降低焦慮與不確定感。

▸ 縮短療程時間，避免卡在不適切的治療流程。

▸ 降低誤判風險，減少自行拼湊治療導致的後悔。

▸ 掌握治療黃金期，各治療階段都能在關鍵時間點介入。



膝蓋疼痛常見兩大族群 多數不需立刻更換人工關節



依臨床觀察，前往骨科門診評估膝關節問題的病患，主要可分為兩大族群。第一類為 30 至 40 歲族群，多半因運動傷害或外力造成的創傷性關節炎，常見問題包括韌帶斷裂、半月板破裂與局部軟骨損傷；第二類則為銀髮族群，常見為退化性關節炎，因關節磨損與軟骨老化而影響行動力。



在治療規劃上，梁峻銘醫師指出，PRP 與玻尿酸注射已相當普遍，而近年逐漸受到關注的軟骨重建與軟骨修補，則可在部分病患身上發揮延緩退化的效果。多數病患其實尚未嚴重到需要立即置換人工膝關節，透過完整評估與適當介入，有機會延後甚至避免人工關節手術。



從術前準備到長期管理 治療成效不只在手術本身



院方強調，手術只是膝關節治療的一環，真正影響恢復成效的關鍵，在於術前肌力建立與生活型態管理。因此，膝關節全科中心會在術前即由物理治療師介入，協助病患建立足夠肌力，以提升術後恢復速度與穩定度；此外，體重管理同樣重要，體重每減輕 1 公斤，膝關節承受的壓力便能顯著下降。



推動膝關節健康管理 預防與精準治療同步進行



重仁骨科醫院表示，膝關節全科中心未來將持續推動膝關節健康管理，包括定期舉辦關節保健講座、推廣微創與軟骨修補手術、引進機器手臂輔助人工關節置換，以及導入下肢生物力學檢測，從腳踝到膝蓋一次評估疼痛來源。



院方指出，預防與治療並非兩條平行線，而是應同步進行。只要觀念正確、評估到位，多數人都有機會在人工關節置換前，為膝關節保留更多選擇，也讓「膝蓋痛看哪一科」不再成為民眾的難題。



# 首圖來源／重仁骨科醫院提供



更多NOW健康報導

▸老人跌倒非小事！僅僅低能量衝擊也會帶來脆弱性骨折 掌握治療與照護關鍵防二次骨折

▸手腳冰冷是猝死前兆？ 醫提醒「非典型」心肌梗塞警訊