膝蓋痛竟非膝蓋問題 大林慈院精準診斷揪出脊椎骨刺元兇

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江晏昇醫師解說病情

一名74歲的陳阿嬤長期飽受膝蓋疼痛困擾，原以為是常見的退化性膝關節炎，經多方治療卻始終未見明顯改善。直到前往大林慈濟醫院骨科就診，在江晏昇醫師細心評估與抽絲剝繭的診斷下，才發現真正病因並非膝蓋，而是來自脊椎的骨刺壓迫神經。透過精準微創手術治療後，阿嬤膝蓋疼痛大幅改善，重拾生活品質。

陳阿嬤表示，起初僅感覺膝蓋隱隱作痛，曾嘗試推拿與民俗療法，但效果有限，最後仍回到醫院求診。經X光檢查顯示，其膝關節已有中期退化現象，包括軟骨磨損與骨刺產生，臨床上符合退化性膝關節炎診斷，因此先接受藥物與關節注射等一般治療。

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然而，江晏昇醫師在後續治療過程中發現，阿嬤的症狀與典型退化性膝關節炎並不相符。一般患者多在行走、蹲下或站起時疼痛加劇，但陳阿嬤卻是在休息甚至躺著時也會疼痛，且膝痛發作時常伴隨臀部及腰部不適。這些「不典型表現」引起醫師高度警覺。

醫師成功移除壓迫神經的骨刺、肥厚黃韌帶及突出的關節組織，讓受壓神經獲得釋放。

「當症狀與影像不完全吻合時，就要思考是否有其他病因。」江晏昇醫師指出，進一步安排腰椎X光與核磁共振（MRI）檢查後，發現阿嬤的脊椎退化情形更為嚴重，不僅有脊椎側彎，腰椎第四、五節亦出現滑脫與神經壓迫，且伴隨骨刺與黃韌帶增厚，造成神經通道狹窄 。

為進一步確認疼痛來源，醫療團隊進行「疼痛點注射測試」。結果顯示，膝蓋注射效果有限，但在脊椎進行精準注射後，症狀顯著改善，證實疼痛源頭來自脊椎神經壓迫，而非膝關節本身。

在確立診斷後，江晏昇醫師評估多種治療方式。考量阿嬤雖有多節脊椎退化，但主要症狀集中於神經壓迫所引起的膝蓋疼痛，若採傳統大範圍脊椎融合手術，需置入鋼釘、矯正多節脊椎，手術負擔較大。因此決定採用較為精準且傷口小的「脊椎內視鏡微創手術」，僅針對壓迫神經的骨刺與組織進行清除。

病患回診

手術中，透過僅一至兩個小切口，利用高倍數內視鏡清楚放大病灶，醫師成功移除壓迫神經的骨刺、肥厚黃韌帶及突出的關節組織，讓受壓神經獲得釋放。術後陳阿嬤明顯感受到膝蓋疼痛大幅減輕，恢復日常活動能力 。

陳阿嬤開心表示，手術後整體狀況改善許多，已能輕鬆行走，甚至能進行游泳池水中運動復健，生活品質明顯提升 。

江晏昇醫師提醒，臨床上「膝蓋痛不一定是膝蓋問題」，若治療效果不佳或出現非典型症狀，如疼痛延伸至臀部或腰部，應考慮是否為脊椎神經壓迫所致。透過完整評估與精準診斷，才能對症治療，避免延誤病情。

大林慈濟醫院表示，隨著微創技術進步，脊椎疾病治療已能兼顧療效與恢復速度，未來將持續以病人為中心，提供更精準且個別化的醫療服務，守護民眾健康。

撰文、攝影／張菊芬