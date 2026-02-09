膝蓋痛一直吃藥？萬人研究證實：運動就能止痛

一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效，其中運動不僅能減輕疼痛、改善僵硬，更可強化整體身體機能，效果甚至不輸非類固醇抗發炎藥物。

一項大型研究指出，針對膝關節炎疼痛的緩解，運動、膝關節支架與水療三種非藥物療法展現最佳成效。 （示意圖／Pexels）

腎臟科醫師江守山在臉書粉專發文表示，大陸四川內江市第一人民醫院研究團隊針對139項臨床試驗進行分析，研究對象涵蓋超過1萬名膝關節炎患者。該研究目的在於找出最有效緩解膝關節疼痛的非藥物療法，評估項目包含雷射療法、電刺激法、膝關節支架、鞋墊、肌肉內效貼布、水療、運動、超音波療法等多種治療方式。

根據研究結果，膝關節支架能有效減輕疼痛、改善功能並緩解僵硬感。江守山指出，在溫水中進行的水療法對於疼痛緩解特別有效，而運動則同時具備膝關節支架與水療的優點，還能額外強化身體機能，堪稱緩解膝關節炎不適的最佳選擇。

非類固醇抗發炎藥物具有增加胃腸道不適與罹患心血管疾病的風險，因此天冷膝蓋痛時，民眾不應急著吞藥或躺平休息，反而應該去運動。 （示意圖／Pixabay）

江守山進一步說明，研究也發現高強度雷射療法和衝擊波療法有助於改善膝關節疼痛與不適，但超音波療法的表現較不理想，在各項評分指標中得分偏低。

綜合分析結果顯示，研究人員認為膝關節支架、水療和運動是最有效的非藥物療法，對於飽受膝關節疼痛困擾的患者而言，這三種方法的效果可媲美非類固醇抗發炎藥等止痛藥。江守山強調，非類固醇抗發炎藥物具有增加胃腸道不適與罹患心血管疾病的風險，因此天冷膝蓋痛時，民眾不應急著吞藥或躺平休息，反而應該去運動。

