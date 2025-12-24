膝蓋痠痛≠退化！軟骨磨損怎麼辦？這招改善很有效

膝關節是人體承受重量與運動最頻繁的關節之一，無論是走路、上下樓梯，甚至久站，膝蓋都扮演著舉足輕重的角色。然而，許多人一旦感到膝關節疼痛，第一反應就是「是不是退化了？」

膝蓋痠痛原因多

三軍總醫院骨科部部主任沈培弘解釋，膝蓋疼痛的原因多樣，除了退化性關節炎，高活動量族群或運動愛好者也常因長期使用或姿勢不當，造成軟骨磨損與運動型關節炎。

軟骨磨損不是老年人專利

沈培弘表示，關節軟骨就像保護骨頭的「避震墊」，一旦磨損，骨頭與骨頭之間的摩擦增加，就會產生疼痛與發炎反應，傳統觀念認為這是老年人的問題；但事實上，許多年輕族群也會因為過度運動、舊傷未癒或長期姿勢不良，而提早出現關節軟骨磨損，甚至形成運動型關節炎。

特別是喜歡跑步、籃球、足球等高衝擊性運動者，若膝關節肌力不足或動作協調性差，容易造成關節局部壓力不均，導致軟骨提前退化。

如何診斷與區分關節疼痛類型？沈培弘說明，當患者出現膝蓋疼痛、僵硬、上下樓梯困難、運動後腫脹等情形時，會透過問診、理學檢查，以及X光、超音波或核磁共振檢查等影像學檢查，了解關節空間與軟骨情況，進一步區分是單純肌肉拉傷、韌帶損傷，還是已有退化或發炎性變化。

後續可再透過肌力測試、步態分析與膝關節壓力評估，更精準找出引發疼痛的根本原因，作為日後治療方向的重要依據。

軟骨磨損治療方式有哪些？最合適方式一次看

針對軟骨磨損與運動型關節炎，沈培弘說明，治療方式從保守到侵入性分為數種等級：

初期（輕微磨損／活動後痠痛）

物理治療與姿勢矯正：透過肌力訓練與動作控制課程，改善膝關節受力不平衡。 減重與調整運動量：體重每減少1公斤，膝關節負擔可減少約3公斤，對緩解症狀非常有效。

中期（反覆腫脹／疼痛干擾日常活動）

注射治療：包括玻尿酸注射潤滑關節，或PRP自體血小板血漿注射，幫助組織修復。 增生療法：使用高濃度葡萄糖等刺激劑，促進身體自癒機制，修復韌帶與關節周邊結構。

後期（嚴重磨損／X光顯示關節空間消失）

微創關節鏡手術：清除磨損碎屑、修補撕裂組織。 人工關節置換手術：適用於關節完全退化者，效果顯著但需較長恢復期。

