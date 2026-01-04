膝蓋退化免開刀！史丹福揭「1衰老酶」關鍵 1針讓軟骨自行再生
〔編譯陳成良／綜合報導〕據科技媒體《SciTechDaily》報導，史丹福醫學院(Stanford Medicine)研究團隊在頂尖期刊《科學》(Science)發表重大發現。科學家識別出 1種隨年齡增長而劇增的特定蛋白質，透過阻斷該蛋白，在小鼠實驗中成功促進軟骨再生。這項技術不依賴幹細胞，而是透過「重編譯」現有細胞使其恢復年輕狀態，未來有望讓患者免於接受人工關節置換手術。
退化性關節炎影響全球數億人，每年產生高達650億美元(約新台幣2兆391億元)的醫療支出。史丹福團隊發現，一種名為「15-PGDH」的蛋白質被歸類為「衰老酶」(Gerozyme)，會隨老化而增加並導致組織衰退。布勞(Helen Blau)教授指出，當阻斷老化小鼠體內的「15-PGDH」時，原本受損的軟骨顯現劇烈再生，且生成的是具備高功能的「透明軟骨」。
除了自然老化，膝蓋外傷也是引發關節炎的主因。研究針對類似人類「前十字韌帶」(ACL)撕裂的受傷小鼠進行測試，發現受傷後每週注射 2次阻斷劑，能顯著降低轉化為退化性關節炎的機率。未治療的對照組小鼠在 4週內即出現嚴重退化，且體內「15-PGDH」含量是正常組的2倍，證實該蛋白是驅動病變的關鍵。
這項技術在離體的人體膝蓋組織測試中亦顯現再生信號。然而研究人員強調，目前相關研究仍屬「前臨床階段」，療法的長期安全性、再生軟骨的承重能力，以及對重度關節炎患者的適用性，仍需後續人體臨床試驗進一步確認。
目前，該療法的口服劑型已針對「老化肌肉無力」進行第1階段臨床試驗。研究共同作者不丹尼(Nidhi Bhutani)副教授表示，團隊希望儘快啟動針對關節再生的臨床試驗。這項「1原因」驅動的細胞重編譯技術，若能通過後續驗證，將為全球飽受關節疼痛之苦的患者，提供除止痛藥與大手術外的全新治療路徑。
