膝蓋重傷到瘦7公斤 Keril 韋喆靠《最強的身體》逆轉人生

記者林政平報導／Keril 韋喆在 2026 年以全新單曲〈Burn Me Down〉揭開創作新篇章，歌曲已於 1 月 31 日正式登上各大音樂串流平台。回顧 2025 年，對韋喆而言可說是關鍵的「豐收年」，不僅推出個人專輯、來台發展滿 12 年，也在定居台灣第 11 年之際，正式取得台灣永久居留證，事業與人生同步邁入新階段。

新歌〈Burn Me Down〉描寫一段明知危險卻仍無法抽身的關係，韋喆坦言，創作靈感確實來自自身經驗，但並非對應某一個特定事件，而是將過往不同關係中累積的情緒加以濃縮。他形容那是一種「明知道不對，卻還是放不下」的狀態，也正是許多人曾經歷過、卻難以說出口的心境。他希望透過這首歌，替那些深埋心底、無處安放的情緒找到出口。

除了音樂創作，Keril 韋喆近年也積極拓展斜槓可能，從舞台延伸到鏡頭前，嘗試不同表演領域。只是轉變並不輕鬆，2025 年他在健身過程中膝蓋反覆受傷，不僅影響訓練進度，體重也一度上升，讓他陷入停滯期。

就在低潮之際，他意外收到節目《最強的身體》邀請，韋喆決定迎難而上、全力挑戰。高強度訓練不僅重新點燃他的鬥志，比賽結束後膝蓋狀況完全康復，體重也成功減去超過 7 公斤。他直言，現在的自己比過去任何時候都更健康，也更清楚想走的方向。

