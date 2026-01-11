膝蓋長骨刺會自己好嗎？醫答案超殘酷 3大成因一次點破

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

你知道膝蓋骨刺是什麼嗎？膝蓋為什麼會長骨刺？這些骨刺會帶來什麼症狀？膝蓋骨刺會不會好？有哪些治療方式可以幫助改善？膝蓋骨刺困擾很多人，了解它的成因、症狀和治療方法，對維持膝蓋健康很重要。

膝蓋骨刺是什麼？

板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師說明，膝蓋骨刺其實是膝蓋關節附近的骨頭，因長期使用、磨損或退化，身體為了加強骨頭支撐，會長出不正常的小骨刺。骨刺本身可能不會痛，但壓到附近的軟組織或神經，就會引起不舒服或疼痛。這種狀況常見於中老年人或膝蓋受過傷的人。

膝蓋骨刺 常見3大原因所致

膝蓋骨刺形成多半是因為膝蓋長時間承受壓力和磨損，隨著年紀增長，軟骨變薄，骨頭之間的保護減少，身體為了加強支撐，會在骨頭邊緣長出多餘骨頭。受傷或過度使用膝蓋也會加速骨刺生成。

1、關節退化：年紀增長，膝蓋軟骨磨損，骨頭開始增生骨刺。

2、長期壓力：膝蓋承受過多重量或運動過度，導致骨刺形成。

3、膝蓋受傷：舊傷或反覆受損會促使骨刺生成。

膝蓋骨刺症狀有哪些？

陳鈺泓表示，膝蓋骨刺本身不一定會痛，但如果骨刺壓迫到周圍軟組織或神經，就會引起疼痛和不適。常見症狀包括膝蓋疼痛、走路或彎曲時感覺卡卡，有時膝蓋會腫脹或僵硬，活動後症狀更明顯。嚴重時可能影響日常生活。

膝蓋骨刺會好嗎？膝蓋骨刺治療方式？

陳鈺泓強調，膝蓋骨刺是骨頭增生的結果，通常不會自然消失，但透過休息、物理治療、藥物或手術，可以減輕疼痛和僵硬，改善活動能力。及早治療和保養能避免症狀惡化，提升生活品質。

治療膝蓋骨刺通常先從休息、止痛藥和物理治療開始，幫助減輕疼痛和改善活動度。若保守治療無效或症狀嚴重，醫師會建議手術切除骨刺，恢復膝蓋功能。治療目標是控制症狀，提升生活品質。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

