膝關節置換治療大躍進 機械手臂系統精準定位
膝關節置換治療方式近年來有重大精進。骨科醫師指出，新式的機械手臂系統，可以精準定位人工關節，確保患者站立或彎曲膝部皆維持生理穩定，大幅降低傳統手術容易導致髕骨股骨錯位的風險，提升患者長期滿意度。
嘉義市聖馬爾定醫院運動醫學科主任黃立人醫師指出，傳統全膝關節置換容易因手術角度偏差易致膝關節不穩及髕骨股骨錯位，進而降低患者滿意度。而目前採用的ROSA機械手臂系統則是能透過36個解剖註冊點建構患者三維骨結構，精準測量患者膝關節伸直及彎曲時內外側穩定度，提供外轉10度至內轉3度、計13度選擇範圍，確保患者站立或活動時膝部維持穩定，提升術後生活品質。
嘉義地區有一對年近八旬的夫妻就是膝關節治療精進的受益者。二人長期雙膝疼痛，接受傳統復健及吃止痛藥都沒有改善，經接受機械手臂系統置換膝關節，不僅恢復期短、行動力也明顯提升，充分彰顯新治療方式的快速復健優勢。
黃立人醫師指出，他應用機械手臂系統於全膝關節置換，累積臨床治療已經超過250例。治療技術的進行不僅提升治療精準度，更為雲嘉南退化性關節炎患者帶來安心的守護。（龐清廉報導）
