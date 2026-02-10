膝關節一年彎曲百萬次！骨性膝關節炎可預防 掌握三對策保膝

【健康醫療網／記者陳靖安報導】知名歌仔戲藝術家孫翠鳳，因長年高強度演出，膝關節曾提早亮起紅燈，還被醫師警告可能需要置換人工膝關節，讓她憂心能否繼續演出。後來她在2019年，選擇接受「關節鏡軟骨再生促進手術」 後，至今超過6年，仍能在舞台盡情演出，關鍵就在她翻轉「退化」的迷思。台中慈濟醫院關節中心主任呂紹睿教授指出，大眾常將「骨性膝關節炎」與老化劃上等號，事實上這類疾病多源於「內側摩擦現象」，只要掌握病因並及早介入，就能避免惡化到得置換人工關節的困境。

膝關節年彎百萬次 生活三原則與護膝三運動助保養

呂紹睿教授表示，膝關節一年彎曲約一百萬次，經年累月的摩擦與化學性磨耗可能導致「內側摩擦症候群」，引發疼痛、發炎與功能受限。因此，他推動「膝關節健康促進方案（KHPO）」，將骨性關節炎分為四期，並針對不同病程提供生活指導與醫療介入策略。早期可透過「生活三原則：少彎、慢慢彎、不要彎太久」與「護膝三運動：壓膝、抱膝、直抬腿」，改善症狀、延緩惡化。

分期治療保留天然膝關節 人工置換為最後選項

若病程進展至需醫療介入，臨床上也有「治療三對策」，能依據期別，可採取包括關節鏡軟骨再生促進手術、高位脛骨矯正手術或微重建手術，治療方向上，會盡全力保留患者天然的關節結構，將人工關節置換視為最後的選項。

呂紹睿教授強調，膝關節疾病不是等到嚴重才治療，而是應提早面對、分期管理；且手術並非一勞永逸，術後的自主保養與復健，同樣是決定手術治療是否成功的重要關鍵。

智慧護膝3+3醫療介入 降低人工關節置換需求

像孫翠鳳便是透過「自己的膝蓋自己救」的觀念，在術後持續力行生活與護膝運動。台中慈濟醫院關節中心團隊也呼籲有膝關節問題困擾的民眾，可藉由早期診斷與分期治療，及早面對膝蓋問題。透過「智慧護膝3+3」與適時的醫療介入，即使膝關節出現早期退化，也能保留自我活動能力，降低置換人工關節的必要性，並享有更高品質的行動生活。

