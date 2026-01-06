膠原蛋白怎麼補？醫揭口服與注射型差異 教你找對方法





【NOW健康 林郁敏／台北報導】近年口服膠原蛋白廣泛流行，但不少民眾仍疑惑單靠口服是否能改善法令紋、淚溝或蘋果肌凹陷。對此，擁有醫學美容專科醫師資歷且深耕膠原蛋白治療多年的張豫苓醫師解釋，口服與注射型的作用機轉不同，較難相提並論。口服產品多屬日常營養補給，若要改善已形成的結構性凹陷，建議透過注射型療程進行專業評估與精準治療。



法令紋靠喝膠原蛋白能補嗎？ 醫解析口服膠原蛋白與「注射型」差異



張豫苓醫師表示，口服膠原蛋白取得方便、可作為長期保養的優勢，主要有助於皮膚代謝與水分維持。不過，口服膠原蛋白進入腸胃後，會被分解為胺基酸與胜肽，再經由血液循環運送至全身，並不具備「指定補充特定部位」的效果，因此無法針對蘋果肌或法令紋等局部凹陷產生填補作用，仍須透過注射型膠原蛋白的療程評估改善。

張豫苓醫師進一步說明，當臉部出現明顯體積流失，例如太陽穴凹陷、法令紋加深、夫妻宮扁平、蘋果肌下垂等情況時，單靠口服補充膠原蛋白通常難以恢復原有線條。相較之下，注射型膠原蛋白可依臨床評估，直接將原料置於需要修補的組織層，這樣精準作用於臉部特定組織層，能提供必要的支撐，兼具刺激膠原蛋白生成，對於結構性凹陷的改善較為明顯有用。



追求「自然逆齡」成為醫美主流！ 注射型膠原蛋白找回年輕的自己



身為資深講師並致力於專業教育訓練的張豫苓醫師指出，現代注射型療程趨勢在於追求自然且不僵硬的修飾感。以聚雙旋乳酸自體膠原蛋白增生劑「精靈針」為例，其可針對老化部位進行精準評估，並在術後1至3個月內逐步引導自體膠原蛋白新生，提供柔軟且具彈性的自然質地。與原生皮膚幾乎無異，且白色材質還能改善黑眼圈，具輕度遮瑕效果，約可維持18到24個月。





▲張豫苓醫師分享，注射療程以自然不僵硬為趨勢，「精靈針」可漸進促進膠原新生，打造柔軟自然的年輕質感，且白色材質還能改善黑眼圈，具輕度遮瑕效果。（圖／張豫苓醫師提供）



膠原蛋白越多越好嗎？張豫苓醫師分析，膠原蛋白治療的成功並非單靠注射量決定，而在於能重建皮膚的彈性與柔軟度。臉部看起來年輕主要來自組織恢復緊緻與彈性，這通常需要分層注射技術，使膠原蛋白生成更均勻，維持軟組織的自然流動感，避免表情僵硬。醫師會依照年齡與臉部狀況設計濃度與劑量，彈性與柔軟度恢復如同10年前的皮膚觸感，種種追求自然美的技術門檻，因此特別仰賴醫師技術。



張豫苓醫師強調，追求美的人並非希望完全改變外貌，而是希望看起來更有精神、更緊緻。她表示，自然逆齡已成為醫美主流，而注射型的膠原蛋白治療可幫助臉部恢復彈性與支撐，達到較自然的改善效果。醫師也呼籲民眾依自身需求選擇合適的治療方式，透過科學、自然化的膠原蛋白治療，找回最自信的狀態。







# 首圖來源／張豫苓醫師提供



