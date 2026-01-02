膠囊吞到乾嘔！營養師分享「正確吞藥姿勢」 不是全都往後傾

營養師整理出吞保健品姿勢超實用技巧。（示意圖／Pexels）

許多民眾在日常補充保健品時，常出現吞嚥困難、卡喉甚至乾嘔的情形，尤其面對體積較大的膠囊或魚油更是備感困擾。營養師高敏敏近日在社群平台發文指出，問題不一定出在個人體質，而是與「吞嚥姿勢」息息相關。她也分享一系列實用技巧，協助民眾改善服用保健品時的不適感。

高敏敏表示，不同劑型的保健品，其重量與密度不同，因此適合的吞嚥姿勢也有所差異。以常見的三種劑型為例：

膠囊類建議採「頭微微前傾」姿勢，因膠囊比水輕，容易浮起，前傾有助其順勢滑入食道。

錠狀類則建議「頭微微後仰」，錠狀藥片相對較重，後仰能幫助其下沉至適合吞嚥的位置。

魚油類（含軟膠囊）則適合「頭置中或微前傾」，因油脂具浮性，前傾有助吞入方向正確。

除了基本姿勢，高敏敏也推薦兩種經實證有效的進階吞嚥法，能進一步提升吞服成功率：

水瓶吞嚥法（Water Bottle Method）：適合錠狀與較難吞的硬片類。將藥片置於舌上後，嘴巴含住瓶口，連續吞水不中斷。研究顯示，這種方法可減少舌頭阻礙，並利用水流自然帶動藥片通過喉嚨。 傾頭前吞法（Lean-Forward Technique）：適用於膠囊與魚油。將藥物與水一同放入口中後，頭部略向前傾再吞下，有助膠囊自動導入食道方向。

高敏敏也提醒，吞藥的順序同樣重要，建議採用「先水 → 藥 → 水」三步驟。首先先喝一口水潤滑口腔與喉嚨，再將藥物置入口中，最後再飲水吞服，能有效降低藥物黏附黏膜的風險，尤其對乾喉體質或吞嚥焦慮者更為有幫助。

她強調，多數吞嚥困難其實與姿勢錯誤或劑型不合有關，經由簡單調整，即可大幅改善吞服體驗。她也鼓勵有相關困擾的民眾，不妨嘗試上述方法，或分享給身邊同樣感到困擾的親友參考。

