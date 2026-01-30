膠帶封口鼻致死 台南2男分別遭判13年7月、12年

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市呂姓男子113年10月因金錢糾紛談判，遭對方毆打及以膠帶纏繞綑綁四肢、口鼻後，棄於堤防而窒息死亡，台南地院今天分別判處涉案詹姓、謝姓2男13年7個月及12年徒刑。

經國民法官審理程序，台南地方法院今晚6時判決，詹姓男子犯共同殺人罪，處有期徒刑13年7個月。謝姓男子犯共同殺人罪，處有期徒刑12年，全案可上訴。

台南地院指出，劉姓男子（通緝中）和呂男有金錢糾紛，劉男於民國113年10月以新台幣6000元、2000元酬勞找來詹男、謝男幫忙「教訓」，先由劉男以商討債務為由約出呂男，將呂男載至台南市東山區堤防道路，詹男、謝男已在場等候。

劉男和呂男隨後發生口角爭執，劉男先持刀要脅，呂男雙手被膠帶綑綁後帶上堤防，劉男出手毆打呂男，眾人並阻止呂男脫逃，接著再以膠帶纏繞綑綁呂男雙手、雙腳、身體及口鼻，讓呂男無法自由行動。

詹男、謝男、劉男犯案後，陸續騎車離開現場，呂男因口鼻及四肢遭纏繞膠帶無法脫困，最終窒息死亡，7天後才被人發現陳屍堤防。（編輯：林恕暉）1150130