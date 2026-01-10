膠彩名家聯展迎金馬年 宜蘭城東藝廊開展

宜蘭市圖為新年舉辦的膠彩名家展海報。（宜蘭市公所供）

記者張正量／宜蘭報導

宜蘭市立圖書館城東藝廊一一五年一月二日起舉辦《金馬迎春－膠彩名家聯展》，邀集十五位膠彩名家展出二十七件精選作品，以礦物顏料的光澤與層次，展現金馬年意象與新春氛圍。

膠彩畫源於東方傳統，以天然礦物研磨敷染，呈現沉靜澄亮的色感。本展作品題材多元，包括山川氣象、都市光影與心靈意象；藝術家以深厚技法結合當代視角，使畫面兼具古典韻味與現代語彙。層層堆疊的色礦在光線下微微流動，呈現穩定而富生命力的視覺效果。

膠彩創作講求專注與耐心，每個步驟皆是心性的沉澱，也讓作品成為藝術家情感與精神的延伸。城東藝廊期望觀眾在展場靜謐的光感中，重新感受自然、人文與自身節奏，於新年之初獲得片刻安定與內在明亮。

宜蘭市公所主任秘書林正財表示，膠彩作品的光華與深度與宜蘭的溫潤氣質相契合邀請大家在礦彩光影間迎接新年的希望與美好，展出日期至二月二十八日止。