膳馨年菜呷澎湃健康推「原型食補」桌宴吸客

▲標榜春節年菜要吃澎湃美味，也要吃健康，台中膳馨餐飲集團端出「原型食補」桌宴年菜搶客。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.9)

[NOWnews今日新聞] 標榜春節年菜要吃澎湃美味，也要吃健康，台中膳馨餐飲集團端出「原型食補」桌宴年菜，其中「駿馬迎新春，馨享好團圓」，有象徵金玉滿堂的「金湯花膠海鮮羹」、「陶鍋人蔘土羊肉」等菜色，皆充分展現膳馨對年節料理的「健康」又不失澎湃的新詮釋，開放預訂以來已達七成滿。此外，除夕當天限量推出400套「現做熱年菜」，也是詢問熱點。

年菜市場競爭激烈，各家競相出招，在健康意識抬頭之際，膳馨搶先推出原型食補的健康年菜，回響熱絡。膳馨副執行長蔡馨誼表示，今年桌宴年菜的最大特色就是「原型食補」四個字，所有菜色都是以食補，且是原型食補為主軸，例如「陶鍋人蔘土羊肉」選擇帶皮羊肉，以乾式陶鍋收汁法烹調，就是要減少加工次數；另金湯花膠海鮮羹中的蟹肉，決不用加工蟹肉，而是採用新鮮蟹腳。

廣告 廣告

▲龍虎斑魚是用雪菜與百年豆豉蒸煮，絕對原型且鮮美，沒有多餘的加工及佐料。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.9)

主打的花菇烏骨雞湯，四朵碩大的花菇超吸睛，蔡馨誼說，這種手掌大的花菇市面上很難找到，入菜燉煮後，口感軟嫩又富營養，是最經典的食補。還有龍虎斑魚是用雪菜與百年豆豉蒸煮，絕對原型鮮美，沒有多餘的加工。

蔡馨誼表示，今年春節連假較短，選擇在餐廳飯店團圓用餐的人明顯增加，以致膳馨桌宴年菜甫一推出，隨即出現明顯訂位熱度，目前已達七成預訂率。此外，除夕當天限量推出400套「現做熱年菜」，還有貼心推出全台宅配冷凍年菜組，提供6人份與4人份選擇，滿足不便外出家庭輕鬆在家享受餐廳級佳餚的需求。

▲「陶鍋人蔘土羊肉」選擇帶皮羊肉，採取乾式鋾鍋收汁技法烹調，肉質軟嫩且入味，（圖／記者金武鳳攝，2025.12.9)

除了年菜熱銷，膳馨同步釋出另一項令人期待佳音——「馨苑小料理」即將於2026年1月在台中北屯松竹商圈展開試營運。新店以全天候供餐、結合台菜與咖啡館元素的「台菜日常美學」為主軸，延伸品牌多場域體驗。開幕前推出會員限定招募禮遇，包括免費暖心燉湯、365天咖啡免費贈送等活動，作為回饋忠實顧客與歡慶新店誕生的獻禮。

▲金湯花膠海鮮羹食材高檔，其中蟹肉不用加工蟹肉，而是採用新鮮蟹腳，滋味鮮美。（圖／記者金武鳳攝，2025.12.9)

膳馨餐飲集團表示，從年菜訂位提前湧現、冷凍宅配熱銷，到新店開幕前備受矚目，可看出市場對「現代台菜」的認同與期待持續升溫。未來將持續以多型態、多場景策略經營，讓台菜不只在節慶圍爐中發光，也成為現代人日常生活中，最有溫度又健康美味的選擇。至於拓展跨區域市場，就是要讓更多人看見台菜的豐富樣貌與文化深度。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

十大伴手禮票選首度增設文創組 網路報名開跑至26日

李方艾美除夕圍爐超澎湃 外帶年菜開運金湯早鳥優惠

搶攻尾牙商機 星饗道推「真多蝦、金多蟹」海味感謝季