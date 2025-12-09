膳馨年菜詮釋「原型食補」開放預訂 「馨苑小料理」展新店一年咖啡免費喝

《圖說》膳馨也推出全台宅配冷凍年菜組。

【民眾網諸葛志一臺中報導】隨著歲末年終腳步逼近，年節聚餐需求快速升溫，膳馨餐飲集團今宣布迎來年末「雙喜」訊息，不僅2026年春節年菜正式開放預訂，旗下品牌「馨苑小料理」也將於北屯松竹商圈展開全新旗艦店的試營運，為集團注入年度壓軸新氣象。

米其林推薦餐廳的膳馨餐飲集團今年年菜訂位出現明顯熱度。其中「駿馬迎新春，馨享好團圓」桌宴年菜（16,800元+10%）自公告以來已達七成預訂率，除夕當天限量推出的400套「現做熱年菜」（9,800元）更成為消費者詢問熱點，呈現節慶外食市場的高度活絡。

膳馨餐飲集團延續12年來膳馨對台菜手路工藝的堅持，今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題，從經典菜色到創意轉譯兼具傳統精神與現代風貌。包含連續12年都穩坐招牌的「椒鹽大元蹄」、象徵金玉滿堂的「金湯花膠海鮮羹」、融合日式味噌風味的「爐烤白鰻香米糕」，以及採乾式陶鍋收汁技法烹製的「陶鍋人蔘土羊肉」，皆充分展現膳馨對年節料理的「健康」又不失澎湃的新詮釋。此外，也貼心推出全台宅配冷凍年菜組，提供6人份與4人份選擇，滿足不便外出的家庭輕鬆在家享受餐廳級佳餚。

《圖說》延續膳馨對台菜手路工序的堅持，今年年菜以「節慶桌菜新詮釋」為主題，從經典到創新。

除了年菜熱銷，膳馨也同步釋出另一項令人期待的新訊—「馨苑小料理」即將於2026年1月在台中北屯松竹商圈展開試營運。新店以全天候供餐、結合台菜與咖啡館元素的「台菜日常美學」為主軸，延伸品牌多場域體驗。開幕前亦推出會員限定招募禮遇，包括免費暖心燉湯、365天咖啡免費贈送等活動，作為回饋忠實顧客與歡慶新店誕生的獻禮。

膳馨餐飲集團表示，從年菜訂位提前湧現、冷凍宅配熱銷，到新店開幕前備受矚目，可看出市場對「現代台菜」的認同與待。