膳馨年菜詮釋「原型食補」 阿鏡師攜手沁園春

記者蕭宇廷／臺中報導

隨著歲末年終腳步逼近，年節聚餐需求快速升溫，年菜預定市場暢旺。膳馨餐飲集團2026年春節年菜正式開放預訂；其中「駿馬迎新春，馨享好團圓」桌宴年菜已達7成預訂率；除夕當天限量推出的400套「現做熱年菜」更成為消費者詢問熱點。而以傳統手路菜為品牌核心的「阿鏡師手路菜」，宣布首度攜手榮獲米其林必比登推介的江浙老店「沁園春」，推出聯名年菜組合，結合雙方長年累積的料理經驗與品質堅持，為年節市場帶來兼具情感溫度與專業水準的全新選擇。

膳馨餐飲集團延續12年來對臺菜手路工藝的堅持，今年年菜以「原型食補新詮釋」為主題，從經典菜色到創意轉譯、兼具傳統精神與現代風貌。包含連續12年都穩坐招牌的「椒鹽大元蹄」、象徵金玉滿堂的「金湯花膠海鮮羹」、融合日式味噌風味的「爐烤白鰻香米糕」，以及採乾式陶鍋收汁技法烹製的「陶鍋人蔘土羊肉」，皆充分展現膳馨對年節料理的「健康」又不失澎湃的新詮釋。

此外，也貼心推出全臺宅配冷凍年菜組，提供6人份（5,388元）與4人份（2,999元）選擇，滿足不便外出的家庭輕鬆在家享受餐廳級佳餚。

而以「把好東西留給家人」為品牌核心精神的阿鏡師手路菜，首度與沁園春聯名合作，推出了「圓滿年菜組」與「好年家宴組」2款4至6人份年菜組合，菜色涵蓋鮑魚佛跳牆、鮑片花膠雞湯、鮑魚櫻花蝦米糕、麻油猴頭菇、麻油嫩筍燜鴨、碳烤豬肋排、佃煮香魚、冰釀醉蝦等多道經典手路菜；並搭配沁園春人氣點心豆沙大包與千層糕，提供層次完整、節奏分明的年夜飯配置。

其中，鮑魚佛跳牆是以多樣食材經長時間細火慢燉，湯色濃潤、香氣沉穩，入口厚實卻不顯張揚，成為年夜飯中安定人心的第一道。鮑片花膠雞湯，則以雞湯為基底，結合花膠的滑順口感與鮑片的鮮味，風味溫潤柔和，特別適合長輩與孩童一同品嘗，為餐桌帶來滋養與平衡。

主食方面，鮑魚櫻花蝦米糕扮演年節象徵角色。糯米蒸製得宜、粒粒分明，櫻花蝦的香氣與鮑魚的海味相互交織、口感扎實卻不厚重，成為整桌菜色的味覺核心。

熱菜部分，展現阿鏡師長年累積的家常手路功夫。麻油猴頭菇以溫熱油香襯托菇體本身的甘甜，口感柔軟富有彈性；麻油嫩筍燜鴨透過時間慢慢收斂風味，使鴨肉與筍香自然融合、香氣深厚而不躁烈。碳烤豬肋排外層微焦、肉質飽滿，成為餐桌上最具人氣的一道，也為年夜飯增添熱鬧氣氛。

在多道濃郁料理之間，佃煮香魚與冰釀醉蝦作為味覺轉換。前者以鹹甜平衡的醬香慢慢入味，魚肉細緻；後者以酒香襯托鮮甜口感、入口清爽，使整體菜序保持流動感，不致造成味覺負擔。

年菜的最後，則由甜點為團圓畫下句點。這次阿鏡師攜手沁園春，把其經典豆沙大包與千層糕納入年菜組合。豆沙大包外皮鬆軟、內餡細緻；千層糕層次分明、甜度溫和，為年夜飯留下柔和而完整的收尾，也讓團圓情緒自然延續。

阿鏡師品牌總監茜茜表示，年菜不僅是節慶商品、更是許多家庭一年之中最重要的相聚時刻；品牌期望透過這次合作，讓消費者在繁忙的年節準備中，能安心把餐桌交付給值得信賴的料理團隊，專注陪伴家人、共度團圓時光。

膳馨年菜新詮釋「原型食補」；阿鏡師手路菜攜手沁園春推聯名好滋味。（業者提供）